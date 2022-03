Sin novedad en la retaguardia

Es posible que la historia de hoy sorprenda a quienes creen que durante la última guerra civil la vida cotidiana en la retaguardia republicana se vio totalmente alterada y la autoridad municipal fue sustituida por la desorganización y el desastre. Pues no fue así, y aunque en algunas zonas del país el orden que habían salido de las urnas fue sustituido por el de comités obreros e incluso revolucionarios, en aquellos lugares donde el consistorio ya estaba en manos de los socialistas, se procuró mantener en todo momento la normalidad a pesar del esfuerzo humano y económico que suponía la actividad bélica.

Veamos un ejemplo en la Montaña Central: los transportes interurbanos no sólo se mantuvieron, sino que, cuando apenas había pasado un mes desde el alzamiento militar, el Comité Provincial del Transporte estableció un servicio regular de autobuses para facilitar el desplazamiento de personas y también de carga en pequeña cantidad entre el valle del Nalón y el frente de Colloto. La línea salía de Laviana a las ocho de la mañana y a las tres de la tarde, y retornaba desde el mismo Colloto a las doce de la mañana y las ocho de la tarde, y el único requisito, tanto para los viajeros como para sus cargas, consistió en una autorización expedida por los comités de los lugares de embarque.

Como es lógico, la seguridad ciudadana fue una cuestión primordial. El mismo mes de agosto de 1936, se dictó la recomendación de evitar las manifestaciones callejeras mientras hubiese luz diurna y retrasarlas hasta las últimas horas de la tarde, en previsión de que pudieran registrase intervenciones de la aviación rebelde. El consejo incluía el acompañamiento de los entierros de los caídos en combate, ya que “nuestros muertos pueden ser conducidos al depósito a esa hora para ser enterrados al día siguiente, si es que no se puede hacer a tal hora, y la fecha de honrarlos debidamente ha de llegar después de la victoria”.

“El Noroeste” publicó esta norma el día 28, mientras recogía en el mismo ejemplar la noticia de la conducción al cementerio civil de Mieres del cadáver del miliciano Eladio Fernández, de 23 años de edad, vecino de Bazuelo. El joven había perdido la vida en el frente de Oviedo, por un contraataque de quienes estaban sitiados en la ciudad, y sus restos mortales fueron seguidos a las seis de la tarde por una nutrida manifestación de duelo encabezada por representantes de los distintos comités de la villa y componentes de la columna mandada por Arturo Vázquez, a la que pertenecía el finado.

Al mismo tiempo, se reforzó la actividad policial y los sótanos del convento de la Comunidad Pasionista volvieron a habilitarse como cárcel para los sospechosos de simpatizar con el bando franquista, que en no poco casos repitieron celda, puesto que ya habían sido encerrados en el mismo lugar en octubre de 1934 por su militancia derechista.

En este caso, los informadores explicaron que no se trataba de detenidos sólo por su ideología, sin ser gente peligrosa ni agresiva, ya que el cuerpo de policía al servicio de la República realizaba “una labor eficiente en cuanto se refiere a la limpieza de alimañas de figura humana, tipos abominables y soplones de octubre”, amén de otros de escasa responsabilidad delictiva que no iban a tardar en ser libertados en cuanto se aclarase que no tenían participación en la intervención directa o indirecta del movimiento militar.

Y para apoyar la ecuanimidad de estas operaciones, se puso como prueba la situación del cura párroco de Mieres, don Hermógenes, “a quien nadie molestó en lo más mínimo ni molestará en justa consecuencia con sus procedimientos de buen religioso que sabe circunscribirse a ejercer su sacerdocio con la mejor buena fe que armoniza con sus apreciables actuaciones en favor del pueblo”.

Mientras la buena fama pudo salvar al párroco, un coche sospechoso tuvo menos suerte y, tras ser acusado de faccioso, fue detenido. Así se publicó esta curiosa decisión del comité local: “Se pone en conocimiento de todos que el coche marca ‘Dodge’, color negro, de la matrícula de Madrid M-54056, que se había declarado faccioso y ordenado su detención, se halla ya a disposición de este Comité de Mieres, no debiendo por tanto proseguir las gestiones de captura”.

La noticia no decía nada sobre lo sucedido con sus ocupantes y, al leer este episodio, me ha venido el recuerdo del antiguo servicio militar, cuando también pude asistir al arresto de una persiana que había caído sobre la cabeza de uno de los mandos de mi compañía, pero esa es otra historia.

Y es que, igual que sucedía en el bando franquista, la versión de los hechos de guerra que transmitían los propagandistas para animar a la población deformaba los hechos presentando una imagen tan fantástica de la realidad que en ocasiones rozaba lo infantil.

Veamos esta crónica que se publicó en “La Prensa” sobre un combate desarrollado en las inmediaciones del pueblo leonés de Villaseca entre los milicianos de Mieres y “las tropas facciosas, que en número de 1500 guardias civiles, fascistas, curas y militares, intentaban avanzar por aquella zona en dirección a Asturias”.

En primer lugar llama la atención la pintoresca composición de las fuerzas atacantes en las que aparecen curas combatiendo junto a soldados y falangistas, pero nos sorprende más conocer que, a pesar de la enorme diferencia de efectivos, fueron los mierenses quienes lograron la victoria sin sufrir ninguna baja:

“Nuestros milicianos, en número de veinte solamente, se situaron en las crestas de unas lomas que bordean la carretera. Los facciosos avanzaban llenos de bríos, conocedores sin duda de la superioridad numérica. Nuestros milicianos, firmes y decididos, sostuvieron un combate intensísimo en fuego de fusilería y bombas de dinamita durante trece horas consecutivas. En el fragor de la pelea, tuvieron las Milicias en frente a los facciosos a 50 metros de distancia (…) El refuerzo enviado desde Mieres, capitaneado por “El Tupi”, distribuyó a sus hombres convenientemente para que las bombas lanzadas por los nuestros alcanzasen a la columna facciosa. El efecto causado por unas cuantas explosiones hizo a los rebeldes huir a toda prisa. La refriega les costó un buen número de muertos y heridos, mientras los leales tuvieron uno leve en trece horas de combate. Ventajas de la astucia para la lucha”.

Pero lo que verdaderamente sorprende, es que en los meses de guerra siguieron planteándose obras públicas de gran calado, que consiguieron financiación municipal e incluso estatal.

Ya en marzo de 1937, el socialista “Avance”, en la seguridad de que no iba a tardar en recuperarse la normalidad, anunció las activas gestiones que se estaban haciendo con el alcalde Alfredo Álvarez Peña para que el Ayuntamiento subvencionase el empalme con la vía de “Baltasara” del pequeño tren dispuesto para el arrastre del grupo “El Peñón”, que tenía sus railes tendidos por la calle más importante y céntrica de la villa.

En la propuesta, sin hacer referencia a los previsibles destrozos que pudiesen provocar los bombardeos, se afirmaba la necesidad de retirar la vía cuidando de que la operación no afectase al transporte de carbón de las dos minas que comprendían, además, los grupos mineros “Poca Cosa” y “El Casar”, y se hablaba únicamente de mejorar el aspecto urbanístico de la avenida central de Mieres.

En aquellos primeros meses de 1937 se hicieron públicas otras obras aún más importantes. En febrero, el alcalde se dirigió al Gobierno de Asturias para conseguir una subvención que permitiese continuar el encauzamiento del río Caudal, basando su petición en dos motivos: evitar definitivamente los daños cuantiosos que se repetían con cada crecida, y a la vez dar empleo a unos quinientos obreros de los muchos que habían tenido que dejar su puesto por causa de la guerra.

Pocas semanas más tarde se insistía en poner en marcha las obras de distribución de la traída de aguas, a fin de poder cobrar las 600.000 pesetas que habían sido asignadas por el Gobierno de Valencia, gracias al aval de las certificaciones de los trabajos, realizados para llevar el agua a las casas de los pueblos incursos en el decreto, que eran Ablaña, La Rebollada, Figaredo, Ujo y Turón y el mismo Mieres, y de esta forma pagar también la compra de la tubería correspondiente, negociada con la Sociedad Duro Felguera.

Sin embargo, la realidad era que cada día se hacía más patente la escasez de artículos de primera necesidad y los agricultores estaban anunciando que la falta de simientes les forzaba a no roturar ni preparar los terrenos, con lo que aquel año se iba a cerrar sin cosechas. Todos sabían que lo peor estaba por venir.