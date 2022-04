Agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Comisaría de Mieres detuvieron a dos individuos por robo con violencia, detención ilegal y lesiones.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 28 de marzo. En un momento de la noche, según fuentes policiales, los detenidos decidieron contratar los servicios de una chica de compañía, trasladándose al domicilio de uno de los ellos. Tras no llegar a un acuerdo a la hora de pagar los servicios, "increparon, golpearon con una defensa extensible y robaron las pertenencias a esta mujer", la cual, "tras un fuerte forcejeo", logró huir de la vivienda no sin antes ser amenazada para que no denunciara ante la Policía Nacional.

Altercado

Posteriormente, los hombres provocaron un altercado en un conocido local del barrio de La Villa, donde iniciaron una violenta pelea en la que se vieron implicados varios clientes. Como consecuencia, resultaron heridos de consideración dos de ellos, teniendo que ser atendidos de urgencia en el hospital Álvarez Buylla de Mieres, recibiendo varios puntos de sutura.

Por estos hechos, y tras formular las pertinentes denuncias, los hombres fueron detenidos y puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Mieres, decretando su libertad con cargos.