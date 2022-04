Turón clama contra el “abandono” del valle y las “restricciones” medioambientales

El paisaje protegido de las Cuencas conforma un espacio natural que abarca 132 kilómetros cuadrados. Fue declarado en 2002 para aprovechar el potencial turístico y paisajístico del territorio. El valle de Turón fue el que, en su momento, condujo la reclamación para el desarrollo de este marco de protección. Esta zona de Mieres alza ahora la voz para criticar la “ineficacia” de la tramitación conservacionista cursada hace veinte años.

“Por desgracia el espacio protegido está totalmente abandonado y no sirve para nada salvo para poner limitaciones y restricciones a todo”, apunta Carmen Rueda, presidenta del grupo de montaña “San Bernardo”. “No ha reportado ningún beneficio y el monte está hasta sucio. Los montañeros nos enfrentamos a muchas restricciones y los ganaderos están aún peor, ya que en ocasiones no pueden ni cortar un árbol”. En algunos caminos se pueden encontrar hasta escombros de obra.

Generar actividad económica y atraer turismos eran dos de los objetivos del paisaje protegido. Pues bien, este marco ambiental no solo no ha generado avances en esa dirección, sino que se ha convertido en un obstáculo. El colectivo Valle de Turón Trail Running ha decidido dejar de organizar la exitosa carrera nocturna que puso en marcha hace algo más de un lustro. “Todo son problemas, desde el diseño del recorrido hasta obtener permisos para señalizar”, apuntan los responsables de la entidad. La prueba, pese a que llegó a rozar los 300 participantes en 2019, no se repetirá. En su corta andadura, la organización tuvo que alterar el recorrido para evitar zonas prohibidas por el Principado: “Son rutas que están abandonadas y que nosotros mismos limpiábamos”. En este punto no hubo flexibilidad. “Al final hasta nos limitaban el número de participantes a doscientos”. El grupo Valle de Turón Trail Running no entiende la postura de la administración. “Junto con el Ayuntamiento queríamos poner una señalización de madera en una ruta y no obtuvimos permiso”. El veterano montañero Ángel Fernández Ortega fue hace veinte años el impulsor del paisaje protegido de las Cuencas. Hoy en día está desencantado. “Se puede decir que en general está abandonado. No se ha hecho nada y al final lejos de ser una herramienta para combatir el avance del despoblamiento de los pueblos se ha convertido en otro elemento más del problema”.

Cita dinamizadora

El reciente ganador del premio de Senderismo y Senderos que otorga la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (Fedme) se muestra muy contrariado con la desaparición de la carrera nocturna local: “Esta carrera era una cita dinamizadora para el valle y es muy triste que se vaya a perder”. Fernández Ortega entiende que se aplican restricciones demasiado rígidas: “Al final la solución debe abordarse desde el campo político, ya que todo es modificable y adaptable a las necesidades”. Actualmente, más de la mitad de la superficie de los diez concejos de las Cuencas está protegida.