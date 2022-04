El Entrego, medalla de oro de Ingeniería

El IES Virgen de Covadonga de El Entrego (San Martín del Rey Aurelio) se hizo ayer con el triunfo en la fase local de la IV Olimpiada Nacional de Ingeniería de Caminos celebrada en la Escuela Politécnica de Mieres. El equipo formado por Unai García, Pablo Sierra, Asier Hurtado, Gael Rodríguez y Gimena Camblor consiguió destacar por encima de los otros once grupos participantes a la hora de construir un arco de dovelas o fabricar un puente de tablones diseñado por el genio Leonardo da Vinci. Un reto que tendrán que emular el próximo 20 de mayo en la fase nacional de la olimpiada, que se celebrará en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, en la Universidad de Castilla-La Mancha.

Junto a los alumnos del IES Virgen de Covadonga, también acudieron ayer hasta Mieres alumnos del IES Bernaldo de Quirós (Mieres), el colegio Corazón de María (Codema) de Gijón, y los centros San Ignacio, Los Robles y Peñamayor de Oviedo. Un total de doce equipos que tuvieron que realizar una serie de pruebas que correspondían a distintos aspectos de la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, como la ingeniería de construcción, la ingeniería de estructuras, la ingeniería hidráulica, la ingeniería gráfica, el transporte de mercancías y la logística eficiente. De este modo, los equipos participantes tuvieron que construir un arco de dovelas, así como el “Puente Da Vinci”, una infraestructura que tendrán que levantar utilizando únicamente unos tablones. También construyeron una presa de materiales sueltos con el objetivo de ralentizar el paso del agua y montar puzzles de gran tamaño con imágenes de obras de ingeniería. Por último, tuvieron que transportar el máximo número de contenedores en el menor tiempo posible y superar un videojuego de construcción como prueba final.

El coordinador del máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Mieres, Pedro Plasencia, destacó que “sobre todo se ha visto que hay buen trabajo en equipo, algo importante, además de muy buen ambiente y deportividad”. Y de cara a la final nacional, el profesor destacó que “hay mucho talento, pero no va a ser fácil ganar, ya que hay equipos que llevan ya mucho tiempo entrenando y se lo preparan a conciencia, a ver qué ocurre”. Y es que en la fase final, los equipos participantes volverán a enfrentarse a las pruebas que realizaron ayer, pero la competición será mucho más dura.

Los doce equipos estuvieron desde las nueve y media de la mañana realizando las diferentes pruebas, mientras que la entrega de premios tuvo lugar en torno a la una de la tarde. Además de anunciar al grupo ganador, Pedro Plasencia también comunicó quiénes habían sido los dos equipos que quedaron finalistas. En segundo lugar quedó el grupo número 1 del IES Bernaldo de Quirós, mientras que los terceros fueron el grupo doce del centro San Ignacio.

La IV Olimpiada de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos está organizada también por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. En representación de esta entidad, se acercó hasta Mieres Vanesa Raigoso, secretaria técnica de la Demarcación de Asturias del colegio oficial. “Celebramos la gran acogida que ha tenido esta olimpiada y el apoyo recibido tanto por la Escuela Politécnica como por su equipo”, destacó Raigoso, señalando que “lo importante es que los estudiantes lo han pasado bien, se ha visto afán de superación y trabajo en equipo”. También animó a los estudiantes a participar en otros certámenes organizados por el colegio oficial como el concurso de Ingeniero de Caminos del futuro.

Semilla

El director de la Escuela Politécnica de Mieres, Ángel Martín, apuntó que “ha sido una jornada de gran interés en la que hemos tratado de sembrar la semilla de los nuevos ingenieros”. También resaltó que “la sociedad está falta de ingenieros”, destacando el objetivo de “la sostenibilidad y el medio ambiente, que obliga a que todas las ingenierías estén unidas, hay que consumir menos recursos y los ingenieros tenemos una importante labor por delante para conseguirlo”. ¿Y qué opinan los campeones? Pues Pablo Sierra consideró que esta cita “ha sido muy emocionante, la verdad que no me esperaba ganar porque estábamos muy igualados con los otros grupos”. Por su parte, Gimena Camblor aseguró que “me lo he pasado muy bien, lo planificamos en el autobús según veníamos hasta la escuela, pero nos ha salido muy bien”. Unai García, que ejerció como líder del grupo, apuntó que “es un concurso totalmente recomendable, estamos muy emocionados”. Otro de los vencedores, Gael Rodríguez, afirmó que “ha sido bastante divertido y práctico, nos hemos coordinado muy bien”. Por último, Asier Hurtado resaltó que “lo más difícil fue hacer el puente, a ver si ganamos en Ciudad Real”. Los alumnos fueron animados a participar por Ana Vega, profesora de Tecnología, quien manifestó que “conocimos la olimpiada por un exalumno que nos lo comentó, nos pareció interesante y los alumnos lo acogieron con mucho entusiasmo”.

Además de en Mieres, la fase local se celebró ayer en Granada, La Coruña, Ciudad Real, Valencia, Cartagena, Alicante, Burgos y Sevilla.