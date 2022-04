Salud da otro paso para la construcción del nuevo centro de salud de Sotrondio

La construcción del nuevo centro de salud de Sotrondio se licitará en junio y las obras comenzarán en el segundo semestre del año. Así lo trasladó ayer el director general de Política y Planificación Sanitarias, Sergio Valles, al alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ángel Álvarez “Quirós”, y al presidente de la asociación de vecinos “San Martín” de Sotrondio, Manuel Turrado, a quienes explicó que su departamento había cubierto otro trámite. La reunión, que se celebró en la sede de la Consejería, en Oviedo, fue solicitada por el colectivo, que había amenazado con movilizarse si no se avanzaba en el proyecto, para conocer la marcha de los trámites.

En el encuentro, Valles les confirmó que el consejero de Salud, Pablo Fernández, había firmado la resolución de aprobación del proyecto con el nuevo presupuesto, tras la revisión de precios. “Ya está ese trámite hecho y el director de general de Política y Planificación Sanitarias nos dijo que los plazos se van a cumplir”, indicó el presidente de la asociación de vecinos “San Martín”. Turrado añadió que ahora hay que esperar a que se vayan dando más pasos “para que la obra esté licitada en junio y empiece a final de otoño”. El pasado mes el Consejero firmó la resolución de aprobación del proyecto después de incrementar el presupuesto en 800.000 euros, situándose en 4.234.000 euros.

Para el próximo mes está previsto que se lleven a cabo otros trámites. Se elaborarán los informes jurídico, de presupuestos y de patrimonio. El calendario del Principado para la construcción del centro de salud de Sotrondio fija para mayo la autorización del gasto para posteriormente, en junio, licitar la obra.

El alcalde de San Martín trasladó que estará atento a que se cumplan estos plazos y a que no haya demoras. Este es, defiende el equipo de gobierno municipal, un proyecto prioritario para el municipio. La construcción del equipamiento sanitario en Sotrondio fue anunciada en 2006 por el Principado aunque entonces aún no se había decidido cuál sería su ubicación.

A finales de 2010 el Principado y el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio suscribían un convenio que permitiría el desarrollo urbanístico de 4.000 metros cuadrados de superficie del denominado Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Sotrondio. Dentro de esta actuación, se incluía la construcción en el solar del Teatro Virginia del centro de salud . También se construirían en la zona 50 pisos de protección autonómica.

Posteriormente se fijaron plazos para iniciar los trabajos en varias ocasiones pero no se cumplieron. A principios de este año, los vecinos amenazaron con movilizaciones si no se desbloqueaba la actuación. Tras la anterior reunión decidieron suspenderlas pero al no tener confirmación de que se habían dando más pasos pidieron una reunión con responsables de la Consejería. También el Ayuntamiento exigió celeridad en la obra, con el apoyo a una moción de IU del resto de grupos (PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos).