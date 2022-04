Robles, entrenador del UP Langreo: “Espero que la gente vea un equipo con carácter y ambición”

El debut de Roberto Robles en el banquillo del UP Langreo se producirá mañana (17 horas) en un campo, La Cruz, que el técnico conoce a la perfección: “Espero un ambiente muy bonito de fútbol asturiano. A La Cruz va mucha gente del barrio y de Gijón. Y espero que haya mucha gente de Langreo, que vean un equipo con carácter y con ambición”.

Sobre su primera semana de trabajo, Robles recalcó que “desde el primer día he visto a la gente enchufada, con ganas de que llegue el partido. Y esto es así porque la dinámica y el ambiente en el grupo ya eran muy buenos. Vamos a por los tres puntos, con un planteamiento en el que podamos ser nosotros mismos y sacar el partido adelante”.

Robles no le da mayor importancia a las características del campo: “En esta categoría hay muchos campos parecidos. El equipo ya tiene experiencia y no nos debe condicionar, pero habrá muchas interrupciones por faltas, muchos duelos. Tanto nosotros como ellos lo tenemos claro, pero no lo vemos como algo que nos vaya a limitar, sino como un desafío”.