Un detector y diecisiete hachas

Adrián es uno de esos jóvenes aficionados a salir al campo con un detector de metales en busca de monedas perdidas, casquillos de la guerra civil o cualquier otra menudencia con la que entretener la tarde. Aunque vive en Posada de Llanera, de vez en cuando visita a uno de sus tíos en Cuturrasu, un lugar abierto y rodeado de prados, ideal para esta práctica donde ya había encontrado alguna pieza sin importancia.

Hace un par de meses el aparato se alborotó sobre un punto concreto del terreno y él, siguiendo el ritual de siempre, procedió a hacer un pequeño agujero, aunque sin encontrar nada. Volvió al lugar en otras dos ocasiones, profundizando cada vez un poco más, pero sin resultado, hasta que por fin a la cuarta vino la vencida y a unos 35 centímetros de la superficie dio con una pieza alargada, de buen tamaño y cuya función desconocía. Luego vino otra, y otra más, y así hasta diecisiete.

Cargó con ellas en una bolsa de tela y en cuanto pudo se puso a trastear por internet y dio con lo que tenía entre manos: acababa de dar con un depósito de hachas de talón de la Edad del Bronce, el mayor encontrado nunca en Asturias. Luego hizo lo que tenía que hacer, avisó al Museo Arqueológico, enseñó el lugar del hallazgo a los arqueólogos y entregó los materiales.

Sin saberlo, Adrián metió el dedo en una herida abierta hace un par de años por otros dos aficionados que habían depositado en el Museo una fíbula de torrecilla y otro hacha de talón localizados con sus detectores en dos puntos de Ribadesella, también ajenos a yacimientos catalogados.

En aquel momento el arqueólogo Ángel Villa agradeció que aquellos jóvenes hubiesen sido diligentes en la comunicación de sus hallazgos a la Consejería de Cultura “tal y como por otro lado establece la Ley de Patrimonio que gestiona y rige el procedimiento de estos asuntos”, sin embargo Juan Muñiz, portavoz de la Asociación de Profesionales Independientes de la Arqueología de Asturias (APIAA) acusó a la Consejería de Cultura de ser permisiva con quienes expolian y revientan los yacimientos y calificó de “inaudito que desde ámbitos profesionales o desde la Administración se caiga en concesiones que parecen acoger o incluso fomentar este tipo de sucesos”.

El caso es que por otro lado un grupo de detectoristas alineados con el “youtuber” asturiano Virgilio García mantienen que aunque es cierto que hay quien destruye yacimientos para coleccionar o vender sin ningún escrúpulo, cuando esta afición se hace con respeto, contribuye a la labor de la ciencia histórica y que en otros países como Inglaterra se premia en vez de ser perseguida. El canal de Virgilio cuenta con millones de seguidores y en sus intervenciones él suele manifestar que tampoco todos los profesionales son honrados y en el mundo de las excavaciones oficiales también menudean las malas prácticas.

Entrar en los detalles de esta polémica llenaría esta página y como no es eso lo que hoy quiero hacer, pongo punto y seguido agradeciendo a Adrián que haya entregado su pequeño tesoro al conocimiento de todos. Y ahora voy a contarles algo sobre la importancia de este hallazgo que es lo que verdaderamente nos interesa, aunque, tal y como están las cosas y en previsión de que se me acuse de intrusismo, discúlpenme si me veo obligado a aclarar que hace años completé mi licenciatura con los estudios precisos para poder hablar de Arqueología avalado por un título académico.

Lógicamente, sin haber visto las hachas más que por fotografías y a falta de que nos lleguen las conclusiones sobre su estudio solo podemos generalizar y atenernos a la datación de otras piezas similares que nos llevan hasta el Bronce Final, seguramente entre el 1000 y el 850 antes de Cristo, aunque se conoce algún ejemplar doscientos años más reciente.

En este periodo los grupos humanos ya habían abandonado las cuevas y, aunque en algún caso estas piezas han aparecido en castros, todo indica que aún no vivían en poblados estables, por lo que sus restos materiales pueden encontrarse en cualquier parte.

De hecho, como señala el profesor Miguel Ángel de Blas, a quien considero mi maestro y la voz más autorizada para hablar de este asunto, en Asturias los hallazgos de hachas de diferente tipología, puñales, espadas, puntas de lanza, brazaletes, hoces y fragmentos de caldero, pueden señalarse desde en puntos inmediatos al mar hasta áreas montañosas del corazón de la cordillera Cantábrica.

Entre todos estos materiales metálicos las hachas de talón y anillas son las piezas más frecuentes, aunque tampoco es que abunden demasiado. Por ejemplo, el catálogo del Museo Arqueológico Nacional elaborado en 2016 reúne un total de 65 piezas, de las cuales 59 son originales y las seis restantes corresponden a reproducciones experimentales, pero entre las originales, muchas son de procedencia desconocida y alguna de fuera de España.

Con respecto a las relacionadas con el valle del Nalón, cuando en 1983 De Blas publicó su libro “la Prehistoria reciente en Asturias” pudo hacer el estudio de las cuarenta y cinco que hasta aquel momento se habían localizado en la región y entre ellas anotó varias de esta zona.

Entre ellas hay dos de Sotrondio, donadas al Museo Histórico de Vizcaya en 1953 por el sacerdote Francisco Elarduy; una de El Condao, que apareció cimentando una vivienda; otra, probablemente de Campu Caso, que se encuentra en el Museo Arqueológico Provincial y dos más, que constan como halladas en Langreo y están en el Museo Británico, a las que según el catedrático tal vez podría sumarse otra depositada en Ashmolean Museum de Oxford, que también puede ser langreana.

Si a esto le sumamos las noticias y rumores sobre las que se han perdido para siempre o permanecen sin declarar en colecciones particulares y además recordamos el torques de oro de este mismo territorio que se conserva desde 1928 en el Instituto Valencia de Don Juan, de Madrid, nos daremos cuenta de la importancia que tienen estas comarcas para el estudio de nuestra protohistoria.

El torques procedía de la colección Soto Cortés y también se ha considerado siempre de Langreo aunque se apunta la posibilidad de que pudiese pertenecer a un conjunto mayor desenterrado en la zona de Laviana malvendido por sus descubridores, pero de cualquier forma es una pieza excepcional, con un diseño de varilla de sección circular y remates en doble escocia con un diámetro de 174 mm y un peso de 588 gr. que por sus características, puede datarse entre los III a. C. y I a. C. lo que viene a prolongar la presencia en la zona de una comunidad estructurada que enlaza ya con la época castreña.

Con respecto al lugar en el que ahora han sido encontradas estas diecisiete hachas, en principio no parece presentar más interés arqueológico, por lo que debe tratarse de un conjunto escondido intencionadamente, como otros que han podido estudiarse in situ, donde los materiales suelen aparecer en un hoyo protegido por una laja de piedra, dentro de una vasija u otro recipiente cerámico y a veces, como parece ocurrir en este caso, enterrados sin ninguna protección.

En cuanto al motivo de estos depósitos de útiles metálicos que no pueden relacionarse con un poblado cercano, algunos investigadores los interpretan como ocultaciones rituales con la intención de dejarlos bajo tierra para siempre, mientras que otros piensan en materiales de valor escondidos por causa de algún peligro o inestabilidad social e incluso en almacenes escondidos por comerciantes con el objeto de recuperarlos más tarde.

El oriente de Asturias es pródigo en estos hallazgos. En marzo de 1976 un argayu en las proximidades de Gamonedo hizo aflorar un depósito de materiales metálicos integrado por un hacha plana, una decena de lingotes de fundición y otros fragmentos metálicos; también en Asiego (Cabrales) se encontró un conjunto de catorce hachas planas y en Fuente de Frieres (Posada de Llanes) otro más del que solo se conocen cuatro piezas que se conservan en el Museo Arqueológico Provincial.

Pero las diecisiete hachas de Langreo abren una nueva posibilidad al compararlas con otro depósito similar que apareció en noviembre de 1895 en un monte de Monforte de Lemos tras un arrastre de tierras producido por las lluvias. Entonces un una herramienta de metal llamó la atención de un pastor que en los días siguientes siguió removiendo el terreno encontrando muchas más que fue vendiendo después poco a poco. Se conoce el paradero de siete, que están repartidas por diferentes museos. Se perdieron diez. Es decir: diecisiete hachas de talón, el mismo número que las de Langreo. Creo que la coincidencia debería tenerse en cuenta.