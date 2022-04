Un cuento de animales en Aller: Manso, el zorro mascota de La Raya

Como en los cuentos de hadas para niños, en La Raya (Aller) hay un zorrito bueno, que se acerca a los vecinos, convive con ellos y al que ya han bautizado como “Manso”. Lo que comenzó como una aventura para el “raposu”, que se acercaba a la urbanización para buscar entre los cubos de basura, ha acabado como en las fábulas infantiles. Todos lo quieren y lo cuidan.

Todo comenzó hace más de un año, cuando el astuto zorro empezó a hacer incursiones entre los contenedores, sobre todo los fines de semana, que es cuando se llenaban. Como animal inteligente que es, el pequeño cánido se percató de que no solo no lo ahuyentaban, si no de que algunos vecinos se acercaban a ofrecerle comida. Lo entendió a la perfección, y fue aumentando su radio de acción, interaccionando con los vecinos, hasta la zona de la majada de Los Collainos. Por allí incluso llamaba a la gente con sus gemidos y rascando las puertas de las cabañas, pidiendo algo de comer a los residentes.

Manso, tal y como cuentan los vecinos, no solo es ya reconocido por toda la gente de la zona, si no que incluso los perros que guardan el ganado ya lo conocen y no le generan molestias, algo que “nos llama mucho la atención, a nosotros, pero también a la gente, los senderistas o esquiadores que visitan este entorno”, explican los vecinos.

Ahora, con la llegada de la primavera, Manso se deja ver todavía más por el llamado puerto Braña. Su comportamiento sigue siendo sumiso con la gente, dejándose acariciar, mejor, eso sí, si es a cambio de un poco de comida, aunque también se deja tocar y rascar por puro placer. Manso ya es la mascota de La Raya.