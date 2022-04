Los vecinos temen que las pérdidas aboquen a Emutsa a recortes drásticos

Mejorar la accesibilidad y distribución de las paradas, coordinación de servicios con el sector privado, campañas de captación de usuarios, organización periódica de días sin coche, reorganización de líneas o la comarcalización del servicio. El movimiento vecinal ve innegociable actualmente el mantenimiento de la Empresa Municipal de Transporte (Emutsa) de Mieres, pero reclama medidas que amortigüen su actual pérdida de viajeros y aminoren en lo posible su dependencia de subvenciones: “Si no se toman medidas, al final la empresa se verá abocada a tener que asumir recortes drásticos”, apuntan desde la Agrupación Vecinal de Mieres.

Emutsa tuvo en el año 2000 un total 1.513.445 viajeros. Ese año el servicio dejó de ser obligatorio al caer el municipio por debajo de los 50.000 habitantes. Desde entonces, la compañía ha perdido un millón de usuarios o, lo que es lo mismo, dos terceras partes de sus viajeros.

El Ayuntamiento de Mieres ha manifestado su firme apuesta por el sostenimiento de un servicio que el pasado año tuvo 501.561 viajeros, con unas pérdidas que superan el millón de euros y que se cubren con una aportación municipal a fondo perdido. El movimiento vecinal aplaude esta postura, además de valorar positivamente “la transparencia” de la gestión. Ahora bien, piden al gobierno local medidas que permitan revitalizar el transporte público.

“No basta con poner cada año un millón de euros”, señala Arsenio Díaz Marentes, presidente de la Agrupación Vecinal de Mieres: “Es el momento de reorganizar las paradas y mejorar los tiempos, ya que la caída de viajeros es brutal y hay que establecer un nuevo modelo que permita dar viabilidad a la empresa”. Los vecinos temen que a medio plazo pueda decretarse un nuevo “Montorazo”, la iniciativa del gobierno del PP que exigía cerrar las compañías públicas deficitarias y que estuvo a un paso de llevarse por delante a Emutsa. “Hay fórmulas para mejorar la rentabilidad de la empresa sin que ello repercuta en una prestación deficiente de un servicio que todos consideramos esencial”.

Raúl Jovino es el representante de Turón en la Agrupación Vecinal de Mieres y participa en el consejo de administración de Emutsa. Subraya que en este caso la asociación no puede ejercer de portavoz de toda la sociedad civil, por lo que prefiere expresarse a nivel personal: “Que la gestión es mejorable es una realidad indiscutible, pero también hay que tener en cuenta que no hay ninguna empresa pública de transporte que sea rentable. Emutsa está en condiciones de reajustar servicios, pero también es importante mantener la calidad del servicio. No hay soluciones sencillas”.

El valle de San Juan

Ángel Luis Rubio es el portavoz de la plataforma “La Güeria San Juan también existe”. Asume que parte de la perdida de viajeros de Emutsa debe vincularse con el declive demográfico del medio rural, pero también lamenta que tras el “Montorazo” no se tomaron medidas correctoras. “Desde entonces y sin tomar en consideración las propuestas hechas por diferentes colectivos sociales y el movimiento vecinal, nos han ido llevando a una situación que, por insostenible, puede dar al traste, pese a la continua renovación de vehículos, con un servicio público que presta una importante acción social”. Desde el valle de San Juan defienden que el Ayuntamiento de Mieres debería abrir negociaciones con el resto de consistorios de la Montaña Central para evaluar la viabilidad de una prestación de servicio por parte de Emutsa: “Somos muchos los que lo venimos planteando desde mucho tiempo la viabilidad de Emutsa pasa por una comarcalización, reconvirtiendo la empresa en un servicio de transporte para toda la Montaña Central.