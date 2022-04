Condenan a un banco por hacer un seguro a un mierense que llevaba un año muerto

Una entidad bancaria ha sido condenada en Mieres por hacer un seguro de hogar a una persona que llevaba un año fallecida. La póliza, lógicamente, nunca fue firmada por el difunto. Además, posteriormente la sucursal tramitó un segundo seguro a nombre de la viuda, que al estar al tiempo asegurada en otra compañía estuvo más de diez años pagando, sin percatarse, hasta tres seguros de hogar. Fue su hijo quien, repasando los movimientos del banco, se percató de lo sucedido. Sin embargo, el banco se negó a asumir la devolución, por lo que la familia decidió recurrir judicialmente.

La jueza de la sala de instrucción número tres de Mieres ha condenado a la entidad bancaria devolver a la familia denunciante los 1.798,94 euros pagados por el seguro, más intereses. El caso ha sido defendido por el abogado mierense Víctor Ferreira. El tomador de la póliza falleció el 29 de marzo de 2006. En julio de 2007, se le dio de alta, sin que se hayan podido explicar las causas, una póliza del seguro de hogar, que posteriormente fue anulada por el propio banco, volviendo a activarse una nueva en junio de 2008, pero con entrada en vigor retroactiva desde julio de 2007. Todo sin prueba alguna, lógicamente, de la participación en el procedimiento del beneficiario, que había fallecido meses antes de formalizarse el primer contrato.

La misma entidad bancaria, tiempo después, daría de alta un seguro por la misma vivienda, a nombre de su viuda. “Es decir, la misma entidad bancaria tenía dos veces asegurada la vivienda, una cuyo tomador era la persona fallecida, y otra con la viuda”, apunta Ferreira. Teniendo en cuenta, además, “que la viuda ya la tenía asegurada con otra compañía aseguradora”. Así, revisando cargos en la cuenta, su hijo se percató de la anomalía y fue a preguntar por los cargos de seguros en octubre de 2020. Fue en esa fecha cuando advirtió la existencia de esos seguros.

“Teniendo en cuenta que, como indicamos, su padre lleva fallecido desde marzo de 2006, siendo completamente imposible que hubiera concertado un seguro en 2007 o 2008, aportó el certificado de defunción, pero en el banco adujeron que ya había transcurrido más de una semana para devolver el recibo”, señala Víctor Ferreira. Y añade: “Cuando no existe consentimiento de una de las partes, el contrato es nulo de forma radical; es decir, es como si no hubiera existido, por lo que la actuación del banco fue completamente abusiva”, subraya el abogado. De hecho, en la propia sentencia, en los últimos párrafos, la jueza afea a la entidad las dificultades que han puesto al hijo del fallecido.

Las postura del banco

La familia está sorprendida por la postura que adoptó el banco. Esperaban una disculpa y se encontraron con un portazo: “En su escrito de contestación a la demanda, el banco alegó no tener responsabilidad alguna, remitiéndolo a su filial de seguros, a lo que la jueza les recuerda que son productos ofertados en su web y en su oficina, que lleva el membrete del banco y que fue dado de alta por un empleado de la entidad”, apunta Ferreira. Adujeron también, mala fe del demandante, alegando el transcurso de 12 años desde el alta del seguro. “Por parte de mis clientes no hubo ningún tipo de beneficio, ya que no dieron ni un solo parte, debido entre otras cosas a que tenía contratado otro seguro con otra firma”, remarca el abogado.

Ahora la entidad deberá devolver 1.798,94 euros, esto es, el importe de las primas pagadas, más el interés legal del dinero. La sentencia es firme y no cabe recurso. La familia quiere permanecer en el anonimato y espera que la entidad “ponga remedio para impedir que los empleados lleguen a los objetivos de venta dando de alta contratos de seguro sin el consentimiento del cliente”.