Ariel Brínguez, saxofonista, actuará en Mieres: “La música es una medicina que viene a dar respuestas a la gente”

Ariel Brínguez habla con la misma pasión con la que se aferra a la música. Es su forma de estar en el mundo y de entender la vida. Saxofonista cubano con dos Grammy norteamericanos colaborando con Chucho Valdés y Alejandro Sanz, y uno latino con Iván “Melon” Lewis, Brínguez, que gira por toda España con sus diferentes proyectos estará en el auditorio Teodoro Cuesta de Mieres el próximo día 22 (20.00 horas. 8 euros) con su gira “Experiences” en la que rinde tributo, “aunque no es un tributo”, aclara, a la música que le formó. Ahí están Steve Wonder, Hendrix, Camarón, Lázaro Ros, o “The Beatles”.

–Muy variado.

–Es la sensación de sentirse ciudadano del mundo, de romper las fronteras que nos imponen los dogmas y las nacionalidades. Andamos por el mundo siendo embajadores de nuestros orígenes, pero hay un punto superior que es sentirse pleno en cualquier cultura y la música te da esa posibilidad.

–¿Qué es “Experience”, el concierto que presenta en Mieres?

–Es un disco que hice hace algún tiempo. Se trata de dedicarle una pieza original a diferentes artistas fuera del jazz que me han marcado. El proyecto busca investigar esas músicas desde la concepción del jazz, que no tiene los prejuicios de otros géneros. Todo matizado por el filtro de lo que soy.

–Pero no es un tributo.

–No. Se trata de explicar con música lo que yo siento al reimaginar a Hendrix o Steve Wonder, por poner dos ejemplos. Yo no me aprendo las letras de Camarón y no sé hablar yoruba para entender a Lázaro Ros, que es lo que escuchaba de niño, pero sí percibo la energía que emana de esos seres.

–¿Cuál es la esencia de la música de Camarón que usted se lleva a sus composiciones?

–Tendría que decirlo la persona que lo escucha. A mí, de Camarón me alucina como un hombre se pone a gritar, más que cantar, sus penas con esa verdad, con una vitalidad, que trasciende el flamenco. También ocurre con Michael Jackson que se mueve de una manera que ya es él, que te enchufa. Es algo que va más allá del aspecto musical, es energía que trasciende lo convencional.

–Son todo músicos del siglo XX a los que hace alusión, ¿no hay nadie del XXI que le motive de esa forma?

–Soy un alma vieja, un tipo del siglo XIX que anda por estas tierras. Además, todo el mundo defiende ese pedacito de la historia de la música que le tocó vivir y en este disco está mi infancia y mi adolescencia.

–La música de los adolescentes de ahora es el reguetón. Usted es latino, aunque parece que Cuba permanece al margen de esta música.

–He escuchado reguetón y vengo de un barrio, así que puedo entender de dónde surge.

–¿De dónde?

–La música es una medicina. El arte viene a dar respuesta, es un refugio que encontramos los seres humanos para contar lo que vamos encontrando en la huida. El reguetón es la forma de expresar esos miedos y ese afán de tener más dinero y fama.

–¿Musicalmente?

–Como ritmo es supercontagioso. Si escuchas reguetón sin fijarte en la letra es imposible no mover el cuerpo. No contempla la excelencia interpretativa pero es puro movimiento y trabaja ese punto que está por sanar que es la sexualidad. Es tribal, por eso conecta. Hay sexualidad, hay luchas de poder, de decir que eres mejor que el otro. Es más directo que otro tipo de música.

–Eso ya lo hacían los raperos.

–Sí, pero tenían una causa más social. Por cierto, en mi concierto de Mieres estará Kumar Subleva, un rapero con tremenda conciencia. Volviendo al reguetón, si hay tanta gente conectada será por algo y habrá que asumirlo. En Cuba se han inventado el Cubatón, que es muy interesante porque fusiona el reguetón, puramente puertorriqueño, con los ritmos cubanos.