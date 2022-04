Urbiés exporta solomillo al resto de España a través de internet

El número de ganaderías que hay Asturias se ha reducido a la mitad en apenas veinte años. Y aun así son más de 16.000 las explotaciones activas en la región. Se contabilizan casi 90.000 vacas reproductoras. Ya desde el siglo XIX la ganadería, sobre todo en las Cuencas, ha convivido con la pluriactividad, caminando durante dos siglos al ritmo de la minería. Ahora, ya sin carbón, el sector cárnico afronta una nueva encrucijada. Una crisis que ya no emana de la tradicional dicotomía entre los nuevo y lo viejo. La ganadería se reinventa en un ambiente entre lo moderno y lo tradicional. El pastoreo e internet se han dado la mano, uniendo al tiempo a generaciones que han construido un puente cultural que las conecte.

Sara García es una mierense de 19 años que ha estudiado Marketing. Su herramienta de trabajo es internet y las redes sociales. Podría presuponerse que ha roto los lazos con las cinco generaciones precedentes de su familia que se han dedicado, en Urbiés, a la ganadería. Pero no es así. Buena parte de la capacidad de subsistencia de una explotación con cien cabezas depende de su pericia en el manejo de las redes sociales. El universo virtual se ha convertido en un elemento tan importante como los “praos” para el sostenimiento de la actividad ganadera en las Cuencas.

Sara trabaja junto a su padre, Carlos García. Él se ocupa del cuidado de los animales y de obtener la mejor carne posible y ella de venderla online a través de internet. Llevan juntos casi un año y el negocio, no sin fatigas, da rendimientos: “Me gustaría seguir ampliando la clientela y hacer crecer la explotación. La venta online me hace ser optimista a la hora de mirar al futuro. Si tienes un buen producto, las posibilidades de venta son enormes”, señala la joven.

Esta explotación ganadera, heredera del trabajo de cinco generaciones previas asentadas en la zona alta de Turón, está consiguiendo rentabilizar el mercado que la carne asturiana de alta calidad tiene fuera de la región. La venta online de carne desde las propias ganaderías se ha convertido en una alternativa, aún incipiente en Asturias, que permite aligerar los costes de intermediarios y ampliar el alcance de la oferta. “Cada vez vendemos más a través de internet. Nos llegan muchos pedidos de Madrid, Andalucía y País Vasco, por ejemplo, lo que nos permite no depender de la venta a las carnicerías, que se ha vuelto muy poco rentable”, explica Carlos García.

Este mierense tomó contacto con el campo antes de cumplir los 20 años ayudando en Urbiés a sus abuelos. Cuando la rama materna tuvo que dejar el pueblo por un problema de salud se hizo cargo de la pequeña cuadra familiar: “Si soy honesto, debo reconocer que lo que pretendía era aguantar hasta la primavera para vender luego los animales”. Las cosas no salieron como esperaba: “Casi sin darme cuenta empecé a cogerle el gusto y a comprar ejemplares poco a poco”. Así, dos décadas más tarde tiene un centenar de cabezas, con 57 madres.

Carlos García comprendió casi de inmediato que la ganadería asturiana del siglo XXI debía, al menos en su caso, labrar dos propiedades esenciales para ser competitiva. Por un lado, ofrecer calidad y, por otro, eliminar intermediarios, ya que los actuales precios dejan exiguos márgenes de ganancia: “Siempre le comenté a mi abuelo la importancia de establecer el circuito completo. Entendía que era necesario criar, matar y vender uno mismo, pero no tenía la preparación”.

Ha tenido que llegar la ayuda de una nueva generación, en este caso la sexta, para facilitar el salto de innovación que este ganadero percibió ya en su juventud. “Sara me animó a buscar clientes en las redes sociales. Me planteó hacer una página web, que ella misma desarrolló y así empezamos”. Así nació “Corte Astur”, una empresa familiar que en el último año no ha dejado de crecer, con clientes fijos en Madrid, Galicia, Andalucía y País Vasco. Internet es ya un elemento más de una explotación que ha necesitado expandirse, con nuevos pastos en El Berrón. Y es que uno de los valores de la marca es mantener los modos de cría tradicional, totalmente adaptados y respetuosos con el entorno. “Cuidamos al máximo las condiciones de vida de las vacas, manteniéndolas en libertad o estabuladas, según las estaciones y condiciones de cada animal, en una situación absolutamente libre de estrés”.

La preocupación por obtener las mejores condiciones llevó a “Corta Astur” a ser la segunda ganadería asturiana en conseguir la Certificación de Bienestar Animal de AENOR, la más reconocida garantía de un manejo responsable y cuidadoso de las reses. Esta certificación se basa en los referenciales Welfare Quality y Awin con auditorías en las que se evalúan la alimentación, el alojamiento, la salud y el comportamiento. “Los clientes son preguntan mucho por el trato a los animales; es algo que tienen en cuenta”, destaca Sara García. “Les ofrecemos la posibilidad de visitar la explotación si vienen a Asturias”.

“Hay que mimar el producto, ya que el objetivo es articular una red de clientes fijos y jugamos con la desventaja de que no hay relación personal”, explica Carlos García. En este caso, no hay otro elemento tan esencial como la calidad de la carne. “Solo trabajamos con nuestros animales. Si por algún motivo no tenemos cabezas que sacrificar, pues en ese momento no vendemos y esperamos”. Solo hacen una entrega al mes para el conjunto de pedidos. “Si el ternero no está en perfecto estado no sacrificamos. En una carnicería el cliente puede reclamar personalmente ante un producto deficiente y el profesional puede compensarle. En el ámbito de internet corres el riesgo de perder al cliente para siempre”.

Todo se sustenta en un engorde en libertad y los animales solo se introducen a última hora en el box para que puedan reposar. “Lo que más nos preocupaba era el sabor y le hemos dado muchas vueltas al pienso”, explica García. “Es innegable que la carne asturiana tiene mucha calidad y es saludable, pero también es cierto que es más insípida que otras, y que al ser baja en grasas no infiltra. El pienso debe suplir esta carencia”. Han desarrollado una fórmula de trabajo con un alto porcentaje de aceite de oliva en el pienso. “De esta forma, la carne filtra más y potenciar el sabor”.

Sacrifican unos 24 animales al año. Su clientela se concentra especialmente en zonas con alto poder adquisitivo. “Por desgracia no tenemos un producto que podamos vender en el día a día de una carnicería, ya que nos les dejaría ganancia. El precio de la tonelada de pienso que utilizamos está sobre los 470 euros, cuando la normal no llega a 350. La clave es la calidad. Al que le gusta la carne, repite”.

El proceso

Este ganadero mierense sacrifica sus animales, los despieza y envasa en el macelo de Gijón. Luego recurre a una conocida empresa de transporte refrigerado especializada para el reparto de los pedidos que llegan desde toda España a través de la página web de su explotación. “Al final no queda más remedio que intentar acercarse al consumidor”.

La calidad de los animales que se crían entre Urbiés y El Berrón ha sido avalada en diferentes concursos. Han logrado ya importantes premios en el certamen nacional de Cangas de Narcea. Hace unas semanas la explotación se alzó con los premios de mejor toro y vaca culones, vaca corriente y mejor lote en el Concurso de Ganado de Mieres. Carlos García cuida cada detalle. “El carácter del animal es también importante, que sean dóciles”. Pero la clave está en controlar “la acumulación justa de grasa en el culo”.