Los vecinos de Langreo llevarán a Oviedo su protesta por el retraso de las obras del soterramiento

La Plataforma del Soterramiento de las Vías de Feve en Langreo llevará su movilización a Oviedo. La entidad aprovechará el debate de la proposición no de ley registrada por cinco fuerzas de la oposición para exigir que se culmine la obra y el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de El Puente. “Está previsto que la proposición se debata en torno a las doce menos cuarto de la mañana, con lo que nuestra intención es realizar una concentración a las puertas de la Junta a las once y media”, explicó David Suárez, portavoz de la plataforma vecinal. Para facilitar el acceso a la protesta de los vecinos, “se fletará un autobús que saldrá de la estación de autobuses de Langreo a las once menos cuarto”, destacó.

