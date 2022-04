Barbón: “Debemos evitar que nos lleven a una democracia falsa, como la de Putin”

“Tenemos un riesgo, una amenaza cierta de involución y esto no va de izquierdas o de derechas, va de demócratas o de no demócratas. De gente que defendemos la libertad y de gente que no la defiende”, aseguró ayer el secretario general de la FSA-PSOE y presidente del Principado, Adrián Barbón, en el homenaje en la fosa común de Tiraña que organiza la Agrupación Socialista de Laviana. En su intervención subrayó la importancia de recordar que “cuando hablamos de defender la democracia y la libertad hablamos de evitar que algunos nos lleven a una democracia como la Putin en Rusia, que es totalmente falsa”.

“Defender la memoria democrática es defender la libertad”, comentó Adrián Barbón en el acto de recuerdo a los trece fusilados celebrado en el cementerio de la localidad lavianesa. El secretario general de la FSA-PSOE hizo referencia a “la primera dirección general que existe que trabaja en temas de memoria democrática de Asturias” y también a que, dijo, “hemos instituido un día de la memoria democrática de Asturias”. Además, apuntó, “acabamos de reformar la ley de medallas de Asturias para que aquellos hombres y mujeres que sufrieron el fascismo puedan ser reconocidos como hijos predilectos o hijos adoptivos de Asturias aún después de muchos años muertos”. “Eso es hacer memoria democrática”, añadió Adrián Barbón, que trasladó a los presentes que “seguiré viniendo como Adrián muchos años y espero acudir también muchos como presidente”. El Gobierno regional confirmó semanas atrás que el Reglamento de memoria democrática será aprobado este año. Actualmente “se están estudiando alegaciones”, aseguró la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente.