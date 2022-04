Una obra muy esperada que no avanza: El nuevo cuartel de Mieres no entrará en servicio al menos hasta principios de 2024

El cuartel de la Guardia Civil no entrará en servicio antes de 2024. Con la obra parada desde hace ya algo más de un año, el Ministerio del Interior aún trabaja en la modificación el proyecto original, que no contemplaba la presencia de grandes bolsas de agua en el subsuelo. De momento no hay fecha para que se retomen los trabajos. Ahora bien, los planes del Gobierno central conllevan que las obras de construcción, una vez se reanuden deberán prolongarse por espacio de año y medio.

Fuentes próximas a la ejecución de la obra consultadas por este diario ven complicado que las labores de construcción del nuevo cuartel se reactiven antes del verano. De momento, el Ministerio del Interior ha ampliado en 700.000 euros el presupuesto de la obra para afrontar los imprevistos detectados tras la adjudicación del proyecto. De esta forma la inversión en el nuevo acuartelamiento se ha incrementado hasta los 4,2 millones. Cuando se reactiven las labores la actividad se prolongará durante año y medio. Después habrá que equipar el inmueble y, finalmente, abordar el traslado de los diferentes servicios. En este sentido hay que tener en cuenta que la compañía de Mieres es muy amplia, con servicio de montaña, cinológico (perros), policía judicial, intervención de armas y tráfico, sumando en conjunto un contingente de 81 profesionales. Dando por bueno que las obras arranquen en las próximas semanas, algo que aún habrá que confirmar, el cumplimiento de los plazos apunta a que el nuevo cuartel no podrá inaugurarse, en el mejor de los casos, hasta 2024. Para entonces habrán pasado 13 años desde que se desalojó el viejo equipamiento policial y 7 desde que se derribó. Año 2016 El antiguo cuartel de la Guardia Civil de Mieres, que recibía los visitantes que accedían a la villa a través de la entrada norte de la autovía entre Oviedo y Campomanes, desapareció a principios del año 2016. Las labores de derribo del inmueble tuvieron un coste de 186.190 euros. La edificación había sido desalojada, por vía de urgencia, a principios de 2011 debido a los graves daños estructurales que presentaba. El futuro equipamiento, que convertirá este espacio de nuevo en una de las imágenes más reconocibles de la ciudad, plantea una diferencia significativamente sobre el inmueble original. El proyecto incluye dos edificios, uno de servicios y un segundo inmueble completamente independiente , en el que habrá diez viviendas. El doble inmueble que se levantará en la entrada norte a la ciudad contará con un amplio sótano compartido de más de mil metros cuadrados donde se ubicarán las cocheras con capacidad para una treintena de vehículos. También contará con vestuarios y almacenes. La planta baja, con más de 300 metros cuadrados disponibles, albergará las principales oficinas de atención al público. En la primera planta se habilitarán las diferentes dependencias internas del cuerpo, como oficinas y los despachos para las diferentes unidades con arraigo en Mieres. La obra del nuevo cuartel se paralizó a los pocos días de empezar, en el mes de marzo de 2021. Desde entonces el Ministerio del Interior trabaja en solventar las “deficiencias técnicas”. En todo momento han evitado dar fechas concretas.