Asturias suspira por las pastas del Nalón

Huele a mantequilla, a pan recién horneado y a hogar, a casa. Entrar en el obrador de Suspiros del Nalón, en Campo de Caso, es una regresión a la repostería de la abuela, a la cocina de leña y chapa caliente, a la manteca de la leche de vaca y al mandil manchado constantemente de harina. Es pura tradición, todo artesanal. Higinio Martín recibe en una pequeña tienda, lleva allí desde 1984. “Está jubilado, pero viene unas horas al día”, explica Marta Lobeto, una de las responsables de la empresa. Venden suspiros, muchos, pero también pan, empanadas, pastas de te con forma de madreña que han tenido mucho éxito, y LA NUEVA ESPAÑA. Son la única panadería de Caso y distribuyen sus productos a todo el concejo y al vecino municipio de Sobrescobio, es decir, a todo el Parque Natural de Redes.

Suspiros del Nalón nació cuatro kilómetros más abajo, en Coballes, cuando Nicanor Caballín Traviesas, hostelero, empresario y emprendedor, empezó a fabricar suspiros. Marta Lobeto se remonta aún más atrás en el tiempo, “la receta era de una señora de La Felguerina y Nicanor empezó a hacerlos en Coballes”. La cosa iba muy bien pero “con el embalse (el de Tanes) a Nicanor le expropiaron los terrenos, que fueron inundados”. Fue entonces cuando Higinio Martín, que era técnico en Ensidesa, y su hermano decidieron comprar la marca y montar una empresa familiar en Campo de Caso, en la capital del concejo. Han pasado 38 años y ahí siguen, haciendo suspirar a toda Asturias y parte del extranjero. “Hay un cliente en Busdongo (León) al que todas las semanas le mandamos un carrao de suspiros”, apunta Higinio.

Tras la pequeña tienda está el gran obrador. Por allí se mueven a diario siete personas. En verano son más “porque la demanda su multiplica por cuatro”, subraya Marta Lobeto. Las cifras diarias dan para echar cuentas. Solo de suspiros hornean cuatro carros enteros (de esos en los que se colocan las bandejas). Cada carro tiene 40 chapas y en cada chapa entran 54 suspiros. Por ponerlo fácil: son 8640 suspiros. “En verano es muchísimo más”, insiste Lobeto.

Eso supone gastar 150 kilos de harina al día y ahora mismo eso es un problema. Marta Lobeto explica que desde el pasado mes de noviembre “la harina ha subido de precio seis veces y aún nos dicen que seguirá subiendo”. La guerra de Ucrania afecta, y mucho, a esta empresa familiar situada en plena montaña asturiana.

La receta de los suspiros es de sobra conocida. Harina, huevo, mantequilla, margarina y manteca de cerdo. Pero, ¿cuál es el truco para que los del Nalón tengan tanto éxito? “Los secretos no se cuentan”, bromea Josefa Lobeto, otra de las responsables de la empresa. Rosi García confiesa parte del secreto, pero no es gastronómico. Mientras trabaja con la masa asegura que “el secreto es hacerlo con mucho cariño, con mucho amor y trabajar todos juntos”. Marta Lobeto se suma a esa afirmación: “Es muy importante ir todos a una, trabajar en armonía e intentar pasarlo bien”. Y así es, el ambiente en el obrador es absolutamente familiar. En la relación entre los trabajadores ocurre lo mismo que con sus productos, son todos de cercanía y no llevan colorantes ni conservantes.

Dani Peón González, es el maestro pastelero. Sonríe y bromea mientras trabaja. Manipula una enorme plancha de masa que acabará convertida en deliciosos milhojas y coloca en el carro decenas de bollos de pan dulce y de palmeras, casi apetece comerlo en crudo. La actitud de Dani, de Rosi, de Josefa y de Marta, es el secreto del éxito de sus productos.

El negocio principal de la empresa es la venta de suspiros. Está en su nombre y es su seña de identidad. Mantienen la receta tradicional, aunque ya no utilizan la manteca de leche de vaca que usaba aquella señora de La Felguerina, y mantienen también el lema que hizo famosos los suspiros aún en la época de Nicanor Caballín en Coballes, “La docena de 14”. Siguen vendiendo docenas de suspiros que tienen dos piezas más. Ahora empaquetan en cajas de 14, de 20 y de 28. Marta Lobeto reconoce que con los clientes no utiliza ya ese eslogan pero Josefa dice que sí, que ella se lo dice a todo el mundo, que si quieren llevar una docena de 14. En las cajas sí que se refleja aquella genial idea que se hizo tan popular en todo el valle del Nalón.

Cuando la empresa se instaló en el Campu abrieron la panadería. Desde allí salen a diario tres repartidores que llevan el pan a todo el parque de Redes, “y los fines de semana hacemos casi 2.000 bollinos de ración para todos los restaurantes”, añade Higinio Martín.

En la “carta” están también las madreñas, los bollinos preñaos y la empanada más solicitada, la de cecina con mermelada de pimientos y queso.

Desde que los Martín pusieron en marcha el obrador y la tienda en Campo de Caso, la empresa ha ido creciendo. Ahora están pendientes de la instalación de otro horno más, algo que les permitirá incrementar la producción. Pero para ello necesitan trabajadores “y es muy complicado encontrarlos”, dice Marta Lobeto. Ahora se acerca el verano y la demanda crece. Los turistas quieren suspiros pero no solo eso. La población de Caso se incrementa con los que regresan a casa a pasar las vacaciones y con los que optan por la montaña como lugar de descanso, hay que hacer más pan y eso requiere más manos. Marta Lobeto explica que el trabajo no es excesivamente duro “se trabaja mucho, pero como en todas partes”, y que los horarios no son horribles, de hecho está buscando una persona que trabaje de ocho de la mañana a tres de la tarde. Los que sí adelantan el horario son los panaderos que si en invierno comienzan su jornada a las cinco de la madrugada, en verano lo hacen dos horas antes.