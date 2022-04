Los vecinos, “impacientes” por el arreglo de la carretera de La Cubilla

Los vecinos del alto Huerna están cansados de promesas. Llevan años esperando el arreglo de la carretera del Puerto de la Cubilla “y no vemos nada”. El Principado aseguró el pasado mes de noviembre que los trabajos comenzarían en primavera “pero no sabemos si era esta o la que viene porque llevamos un mes de primavera y aquí no se ha hecho nada”, dicen los vecinos.

“Nos habían prometido que las obras empezarían en primavera y llevamos años esperando”, claman los vecinos de la zona que aseguran que están “impacientes” por ver llegar a los operarios, aunque afirman que “por aquí no ha aparecido nadie, ni siquiera topógrafos para tomar medidas antes del inicio de los trabajos”. Los vecinos han denunciado en numerosas ocasiones las deficiencias en la vía, y muchas veces se han anunciado los trabajos de mejora. “Esperemos que no nos hayan engañado otra vez”, aseguraban ayer. Mientras, siguen sufriendo, “hundimientos, baches, argayos, cortes y de todo”, y denuncian que “la carretera lleva 60 años sin una mejora importante, solo se han puesto parches”. En noviembre, el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, aseguró que se invertirían 1,5 millones de euros en el arreglo de la vía. “Al parecer, la obra ni siquiera ha sido contratada”, aseguran los vecinos. El problema es que la carretera del puerto de La Cubilla suele permanecer cerrado durante semanas cada invierno debido a las nevadas. “Nos tememos que si no se inician ya las obras, paseé la primavera y el verano y vuelvan a llegar las nevadas”, critican los vecinos. Esta vía de comunicación es una carretera estratégica. Es el principal acceso a pastizales en Lena, además de unir Asturias con la parroquia leonesa de Babia, donde Mieres tiene alquilados también sus principales pastos (Puerto Pinos). Vecinos y ganaderos llevan años exigiendo una reforma “integral”, que incluye un ensanchamiento en algunas zonas, instalación de barreras quitamiedos y un mejor asfaltado. Además, la calzada es muy demandada por cicloturistas. En 2019 albergó un final de etapa de la Vuelta a España. Previamente se hicieron algunas mejoras, pero insuficientes para arreglar las graves deficiencias que arrastra el puerto. Del mismo modo, el acceso al parque de Las Ubiñas concita muchos desplazamientos de senderistas, montañeros y turísticas en general. Con todo, son los ganaderos y vecinos los máximos interesados en que el Principado mejore la calzada: “Todos los años, se cierra con la primera nevada y no vuelven a abrirla hasta la primavera. Tenemos la carretera inutilizada casi medio año”, claman desde los pueblos del alto Huerna. Solo para garantizar la labor de los ganaderos en el puerto de La Cubilla y en su entorno, se desplazan anualmente decenas de camiones a principios de junio y a finales del verano.