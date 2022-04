Dicen los meteorólogos que el clima está cambiando. Al parecer, el calentamiento a nivel global ya es una evidencia, y a nivel local, hace mucho que no veo carámbanos pendiendo de los tejados en la Montaña Central, por lo que tengo que dar la razón a la ciencia. Siguiendo el mismo argumento, tampoco debería haber temperaturas extremas a la orilla del mar; aunque en ocasiones la realidad contradice la norma y yo tengo en mis huesos un ejemplo porque hace un año me rompí un codo resbalando en un charco helado cuando paseaba por un muro costero de nuestro litoral.

A pesar de este accidente negacionista no pierdo la fe en los investigadores, pero como historiador también es mi obligación señalar que siempre ha habido fenómenos climatológicos extremos y hoy les voy a recordar el que durante décadas se recordó como “el diluvio de 1844”.

Y es que aquella no fue una inundación cualquiera, ya que además de por su intensidad, figura marcada en los anales por dos por circunstancias particulares: la primera es que no se localizó en una zona concreta y se repitió por todo el mundo, la segunda es que es que en nuestra península pasa por ser la primera gran riada de la que se tienen datos contrastados más allá de las informaciones manuscritas.

Sabemos que en Estados Unidos las tormentas de mayo de 1844 desbordaron numerosos ríos y causaron una enorme calamidad en la cuenca del Mississipi, que en aquel momento corría totalmente libre sin ningún dique ni muro de contención que le pusiera freno. Así, las aguas se extendieron sobrepasando en algunos puntos los 24 kilómetros de anchura y -lo escribo tal y como lo leo- teniendo máximas de 41,4 pies, lo que nos llevaría a los 135 metros. La consecuencia fue que a partir de aquel momento el Congreso americano se tomó en serio el problema de las crecidas y cinco años más tarde aprobó una Ley de Pantanos para controlar este problema.

Todo indica que aquel fue un año marcado por las lluvias incesantes y las catástrofes. En el mes de octubre un huracán arrasó el Caribe hundiendo en la bahía de La Habana 13 buques mercantes y dejando en la ciudad un centenar de muertos, incontables heridos y miles de casas derrumbadas. También se registraron inundaciones en el este de Australia estableciendo records que desde entonces no han sido superados, y lo mismo se repitió en otros países europeos, sin que podamos conocer si pasó lo mismo en el interior de Asia, que en aquel momento aún tenía zonas herméticas para los occidentales, o en los enormes territorios africanos, aún desconocidos para los geógrafos.

También en España el cielo se abrió como si se tratase de una maldición bíblica. En Ourense se conserva una inscripción grabada en las piedras junto al único arco que se considera romano del Ponte Vella recordando el alta de la avenida sufrida el 19 de febrero y ya en diciembre dos episodios meteorológicos, uno de nevadas y otro de intensos aguaceros, castigaron la provincia de Barcelona ocasionando graves daños especialmente en su capital.

Seguramente, en Asturias también llovía ya sobre mojado cuando se produjo el desastre de aquella primavera. Conocemos bien los detalles de lo que ocurrió gracias a los datos que recogió Juan Nepomuceno Ruíz y Cermeño, quien era entonces el jefe político de la Provincia, es decir lo que hoy sería equivalente a un delegado de Gobierno. Su informe se publicó en la Gaceta de Madrid el 23 de junio de 1844 y está formado por cuatro comunicaciones fechadas en los primeros días de ese mes donde se resumieron los partes de desastres que le habían enviado los concejos más afectados por las lluvias extraordinarias de los días 30 y 31 de Mayo y el 1 de Junio.

Don Juan inició su relación expresando que a consecuencia de aquella copiosa descarga de agua se habían producido fuertes avenidas en los ríos ocasionando incalculables destrozos en los caminos, puentes, molinos, campos, ganados y poblaciones, además de algunas desgracias personales y la completa pérdida de la cosecha de maíz, que constituía entonces una fuente de riqueza para esta provincia. Hasta el punto de que algunos terrenos habían acabado desapareciendo completamente y su recuperación para el cultivo iba a ser muy difícil.

Si nos detenemos en las consecuencias que sufrió la Montaña Central, en Laviana se habían desgraciado más de 50 cabezas de ganado; a la vez la cosecha de centeno, que entonces era el principal sustento de muchas familias de labradores, y se calculaba en unas 300 fanegas estaba totalmente arruinada y en cuanto al maíz, la pérdida también era considerable ya que las heredades próximas al rio estaban inundadas y en muchos casos los argayos habían afectado a las tierras de cultivo.

Esta misma circunstancia se dio también en los términos del concejo de Sama de Langreo. Allí los montes se desgajaron en muchos puntos causando tal perjuicio a las tierras que la producción tardó en recuperarse varias temporadas; por el mismo motivo en muchos puntos se cortaron los caminos, interceptando el tránsito público, mientras las aguas arruinaron la mayor parte los puentes. Y la misma información llegó de San Martin del Rey Aurelio donde las parroquias de Blimea y San Andrés de Linares fueron las más afectadas.

Desde el concejo de Lena llegaron noticias de que los daños eran tantos que tal vez no había vecino alguno que por uno u otro motivo se hubiese librado enteramente, de la desgracia. La mayor parte perdieron los sembrados y hasta las mismas fincas; los caminos quedaron bloqueados por todas partes, y lo mismo los puentes y pontones, de manera que los pueblos altos quedaron incomunicados y la primera impresión era que ponerlos expeditos iba a ser obra de meses y requerir de muchos operarios.

El caso de Mieres fue especial. El informante resumió lo que había sucedido diciendo que los daños causados en el valle eran tales que contristaban el ánimo más resuelto. Pero por una fatalidad la zona más afectada fue el arroyo Miñera que creció hasta llevarse por delante el puente del Cristo de la Peña, cortando la carretera real de Castilla, y siguió haciendo daño en todo su ancho, llegando a alcanzar las 10 varas, esto es más de 8 metros.

Precisamente, en aquel 1844 los ingenieros ingleses se encontraban midiendo los terrenos próximos con el objetivo de emplazar las instalaciones de fundición de hierro de la Asturian Mining Company, mientras que la empresa El Porvenir de Asturias ya explotaba en el lugar de La Flecha un “manchón de hermosísimo cinabrio” con un rendimiento del 58% y un 7% por término medio en el mineral impregnado y fueron precisamente estos puntos claves para el desarrollo industrial del Concejo los más afectados por el agua, lo que sin duda influyó en que las autoridades tomasen medidas rápidamente para restablecer la normalidad.

El informe del jefe político publicado en la Gaceta de Madrid incluyó un anexo del 10 de junio con las disposiciones que se habían dado para rehabilitar los puentes y caminos y especialmente la carretera de Castilla, que constituía la principal arteria viaria de la provincia de Oviedo. Sabemos que cuando había transcurrido una semana desde la catástrofe, la mayor parte de los lugares de paso que se habían obstruido por las aguas o los corrimientos de tierras ya estaban abiertos gracias a soluciones provisionales y se estaba reconociendo hasta donde la altura de las aguas lo permitía un murallón resentido en el puente de Ujo, especialmente estratégico para restablecer el intercambio de mercancías con la provincia de León.

En cuanto al restablecimiento de la minería del mercurio, una vez desescombrada la zona era fundamental restablecer la comunicación con la misma vía de comunicación y por ello se apuró el arreglo del puente del Cristo de la Peña que tuvo que reconstruirse por completo. Los planos y el nuevo proyecto se hicieron en un tiempo record y ya estaba acopiando la madera para sus cimbras y cimientos y acarreando la piedra necesaria para empezar su construcción.

Como era habitual en esos años, la labor gubernamental se completó con las iniciativas privadas y no tardó en organizarse una colecta nacional para ayudar a las familias que se habían quedado sin nada, aunque sirvió de poco, ya que en junio de 1845 Asturias volvió a sufrir otro episodio de lluvias, que aunque menos intenso, destrozó otra vez muchas de las obras que aún no estaban consolidadas. Ya lo ven: dicen que el riesgo de sufrir desastres relacionados con el clima se ha triplicado en los últimos treinta años, así que no debemos bajar la guardia.