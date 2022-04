El PP ve “caducadas” las segundas ayudas por la pandemia al comercio de Mieres

El portavoz municipal del PP de Mieres, Fernando Hernández, denunció ayer que la segunda tanda de ayudas prometidas por el gobierno local al comercio y la hostelería para paliar los efectos de la pandemia “han caducado”. El edil, que estuvo acompañado por el asesor fiscal Enrique Fernández, aseguró que “después de un año y medio desde que se anunciaran las ayudas, no se han convocado, y los fondos expirado”.

Fernando Hernández señaló que fue en diciembre de noviembre del año 2020 “cuando el Alcalde anunció la inversión de 800.000 euros en un segundo paquete de ayudas al comercio y la hostelería de Mieres, y que se convocarían a lo largo del año 2021”. Prosiguió su relato explicando que “en ese momento se hizo una modificación de crédito con el remanente del Ayuntamiento para destinar ese dinero para las subvenciones, un paso que era valido para todo el año pasado, pero que al no sacarse la convocatoria, se perdió”.

Enrique Fernández, por su parte, criticó la “dejadez” del gobierno local, y aseguró que “aunque ahora convocasen las ayudas, de poco servirían los negocios que se vieron obligados a cerrar a causa de la pandemia”. “Ese dinero habría que darlo cuando se necesitaba. No digo que ahora no convoquen estas subvenciones, porque hay gente que lo sigue pasando mal, pero otros negocios se han visto obligados a bajar la persiana”, dijo. Y agregó que en el caso de seguir adelante con los trámites para conceder estas ayudas, “el Ayuntamiento no daría el dinero a los beneficiarios antes de septiembre u octubre”.

Los responsables del PP censuraron también que el gobierno local haya eliminado la bonificación de la tasa de terrazas a los hosteleros para este 2022, o que no articulase una medida similar para la tasa de voladizos de los comercios. “Eso sí que eran ayudas directas, y se podrían dar perfectamente. En el caso de las terrazas, los ingresos municipales por esta cuestión son de 120.000 euros. Si se iban a conceder 800.000 euros en ayudas, se puede detraer de ahí, porque es ya una subvención directa que los negocios notarían de inmediato”, finalizó Hernández.