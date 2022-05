Culete multitudinario en La Felguera

La langreana Tamara González nunca pudo asistir a la Jornada de la Sidra Natural que organiza la Sociedad de cultura y festejos San Pedro en La Felguera: “Siempre me pillaba trabajando”. Sin embargo, ayer no se dio el caso y, por fin, pudo acudir a este certamen. “Es una fiesta de lujo, menos mal que este año sí he podido venir”, afirmaba la joven. Ella fue una de los cientos de personas que contribuyeron al éxito de la jornada, que cumple veintiséis ediciones y se recuperó en sus fechas habituales tras el parón por el covid. Los diez lagares participantes en esta edición sirvieron alrededor de un millar de litros de sidra entre todos los presentes.

