La música y la poesía fueron las grandes protagonistas en el espacio cultural de la librería La Pilarica, en la presentación del nuevo libro de Gema Fernández Martínez, el poemario “La artesanía del error”. Aunque su actividad profesional es la música –forma parte del grupo “Delagua” y del dúo “Silvidos y Gemidos” junto a su hermana Silvia Fernández– la gran pasión de la autora es la poesía. En la librería mierense presentó su tercer poemario. “Quería hablar sobre la temática del error. Me apetecía mucho hablar sobre ese sentimiento de no encajar, de no pertenencia”, explica la autora, que reconoció con humor que “no todos los poemas tratan de mis equivocaciones porque entonces tendría que escribir una antología”. En la foto Gema Fernández con Juan San Martín.