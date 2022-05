Ignacio Villaverde: “Trasladar Minas potenciará estos estudios y el campus de Mieres”

El Rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, llegó ayer al campus de Mieres con los deberes aprobados. Más bien sus planes estratégicos, que el pasado viernes obtuvieron el respaldo del Consejo de Gobierno de la entidad académica. Unos planes en los que se toca un tema polémico como es la fusión de la Escuela de Minas de Oviedo y la Politécnica de Mieres para concentrar en Barredo todos los estudios de minería. Villaverde –que acudió ayer a Mieres para ver un ensayo del túnel de viento de la Politécnica en el que participaron tres ciclistas del equipo Caja Rural-MMR Bikes– aseguró que la fusión de las escuelas “servirá para potenciar los estudios de minas, es óptimo llevar a cabo esta estrategia”.

No quiso entrar Villaverde en la polémica que ha despertado la fusión: “Nosotros estamos centrados en lo que tenemos que estar, proponer lo mejor para la Universidad asturiana”. Pero sí quiso dejar claro que “han sido el ruido y la polémica los que han oscurecido el crecimiento del campus de Mieres y lo que no ha permitido que se pueda ver todo el gran valor que atesoran estas instalaciones”. Remarcó, además, que su propuesta “no tuvo ningún voto en contra y servirá para reforzar este campus que tiene un músculo investigador importantísimo, pero que ha estado ensombrecido durante mucho tiempo por esa especie de sensación de que es como un hermano menor. Y para nada, tiene una capacidad investigadora y equipos de primer nivel en muchos ámbitos”.

Pero reforzar el campus de Mieres no ha sido la única razón de la fusión de escuelas propuesta. “Tenemos que resolver un problema de espacios muy serio que tenemos en el campus del Llamaquique, que es de los que tiene mayor proyección. Pero, a diferencia de Mieres, allí no hay espacio para dar todo el desarrollo que querríamos”. Eso sí, no está todo el camino recorrido. Tras la aprobación por el Consejo de Gobierno, todavía quedará llevar los planes al Consejo Social. De salir adelante, “habrá que iniciar el proceso de fusión de las dos escuelas, la reubicación y el rediseño de los estudios de minería en el campus universitario de Mieres”.

Estos estudios, que actualmente se imparten en dos campus distintos, “comparten asignaturas y buena parte del plan de estudios, así que lo único que está haciendo es dividir a los estudiantes”. Además, consideró Villaverde que los estudios que se imparten en la Escuela de Minas de Oviedo “se han quedado un tanto obsoletos y necesitan una revisión en profundidad porque obedecen a una tradición muy respetable, pero el tiempo y el mundo de la minería han cambiado mucho”. Es más, dio cuenta el Rector de que “el proyecto más ambicioso en minería está aquí en Mieres, que es el que lidera Juan María Menéndez Aguado sobre minería verde, que tiene que ver con todos los procesos de transición energética que es donde nosotros podemos aportar mucho como Universidad”.

Conclusiones

El equipo de gestión académica de la Universidad de Oviedo “llegó a la conclusión de que la viabilidad y fortaleza de los estudios de Minas pasaba por unirlos, actualizarlos y ponerlos en la senda de otras universidades, más apegados a la minería moderna. Y para eso podemos aprovechar todas las sinergias que puede ofrecer el campus de Mieres, con unas instalaciones modernas y laboratorios que ya hay. Además, casi todos los profesores que dan clase en Oviedo también lo hacen en Mieres”.

Por último, aprovechó el Rector para poner en valor los centros de investigación de Mieres, como el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot), así como la Unidad Mixta de Investigación en Biodiversidad (IMIB) a los que pronto se unirán el instituto de Patrimonio y el de Recursos Naturales.