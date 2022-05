El Instituto de Biodiversidad pide más espacio en el campus de Mieres para sus investigaciones

El Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB), ubicado en el edificio de investigación del campus de Mieres, necesita más espacio para acoger a todos sus investigadores. Este centro –creado en junio del año pasado, pero funcionando como unidad mixta desde 2012– no para de crecer. Sin embargo, y a pesar de contar con espacios sin uso dentro del mismo edificio, no están encontrándose con facilidades para ocuparlos.

Lo confirman tanto la directora del instituto, Paola Laiolo, como su responsable de divulgación, José Ramón Obeso. “Cada vez vamos incorporando más investigadores y se están solicitando nuevos proyectos de investigación, en la línea del crecimiento del centro”, apuntó Laiolo, señalando que “ahora estamos estrechos de espacio; hasta ahora nos hemos podido apañar, pero al contar con más personal, precisamos ampliar nuestras instalaciones”. De hecho, se han tenido que habilitar como despachos espacios destinados originalmente a otros usos, como los almacenes.

Pero la intención no es marcharse del inmueble, sino hacerse con algunas de las dependencias que actualmente no tienen uso. El IMIB ocupa la quinta planta por completo y una quinta parte de la cuarta. Su intención es alcanzar, al menos, la mitad de la cuarta planta. Algo que consideran “urgente”. Aun así, esperan que la Universidad de Oviedo escuche sus demandas y puedan ampliar sus dependencias en el corto plazo. Otros que sí lograron este objetivo fueron sus vecinos de la Cátedra Hunosa, que ocupan parte de la tercera planta del inmueble. En su caso, habían solicitado la ampliación de espacios antes de la entrada del equipo rectoral que encabeza Ignacio Villaverde y, finalmente, sí obtuvieron el espacio demandado. Eso sí, como aseguraba su directora, Teresa Alonso, “todavía estamos un poco a medias, porque nos faltan más mesas y sillas”.

Mientras se solventan estos problemas con el espacio, la actividad investigadora continúa en el campus de Mieres. El IMIB, que engloba a investigadores tanto de la Universidad de Oviedo como del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con el respaldo del Principado de Asturias, cuentan en la actualidad con 18 investigadores de plantilla, ocho del CSIC y una decena de la Universidad.

Entre sus líneas de investigación está el seguimiento del cambio global en aves, insectos, plantas y otros organismos; el seguimiento del análisis de gradientes ecológicos, el análisis de servicios ecosistémicos, el seguimiento de grandes carnívoros, el estudio de enfermedades emergentes, la evolución en las islas y los efectos de los incendios sobre la diversidad biológica y los ecosistemas. Su ámbito de actuación es “mundial”, con proyectos que los han llevado hasta el Ártico.

Además de ser responsable de divulgación del instituto, José Ramón Obeso, también fue el encargado de echar a andar el proyecto desde que comenzó a gestarse en 2007. “La idea era crear un centro de biodiversidad que fuera un espejo del Instituto Pirenaico de Ecología. Tenía que ser un centro mixto con el CSIC porque era una forma de imprimirle calidad y repercusión internacional. El camino fue muy largo y nos llevó hasta el año pasado, cuando se creó el instituto”, destacó Obeso.

La puesta en marcha del instituto permitió el crecimiento del centro, como destacó Laiolo al asegurar que “hemos doblado el personal en un año”.

El PP pide la retirada de los carteles de la campaña que pedía el grado de Deportes

El portavoz del grupo municipal del PP en Mieres, Fernando Hernández, aseguró que la villa “ya se puede despedir de darle un rumbo distinto al campus con un crecimiento de verdad” tras la aprobación por parte del consejo de gobierno de la Universidad de la implantación del grado de Deporte en Oviedo. Estos estudios eran una de las demandas del Ayuntamiento de Mieres, que llevó a cabo una campaña para defenderlo. Sin embargo, Hernández considera que “se ha demostrado que el buenismo por parte del Alcalde y su equipo de gobierno no ha conducido a nada”. Así, considera que “esa manera de no dar la batalla por defender lo que por derecho nos correspondía, no pelear por los mierenses, solo ha conducido a perder el grado de Deportes”. Por todo esto, el portavoz de los populares considera que, “al igual que en el año 2017 se colocaron carteles pidiendo el grado de Deportes, es el momento de pedir que se retiren ya, esos carteles solamente hacen recordar a los mierenses una pérdida amarga de nuestras esperanzas y de las posibilidades de futuro de nuestra comarca”.