Hartos de no ser escuchados y de que sus demandas no se atiendan, los vecinos de la localidad allerana de Caborana han decidido salir a la calle para hacer más visible aún su malestar por la “falta de sensibilidad” del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), a quienes reclaman la cobertura de la plaza de médico vacante en el consultorio de la localidad. Y no se puede decir que Sanidad no conozca la situación: en los últimos años, han recibido más de 400 reclamaciones en tres años.

Óscar Rodríguez Pombo es el presidente de la Junta de Iniciativas de Caborana. Explica que la concentración que va a tener lugar hoy, a partir de las once de mañana, frente al consultorio de la localidad, responde básicamente a una situación de “hartazgo absoluto” con el trato que reciben por parte del Sespa y por la falta de un médico en la localidad. “Llevamos más de tres años sin un segundo médico en el ambulatorio. Tenemos dos plazas asignadas, pero una de ellas no existe desde hace tres años”, apunta Rodríguez Pombo, que denuncia que el único doctor que atiende a los vecinos del pueblo no es suficiente, “más cuando se debe tener en cuenta que somos una población envejecida que utiliza con asiduidad los servicios sanitarios”. “El médico no da abasto para todo el pueblo, pero es que además se suman otros factores, como por ejemplo que si tiene que salir a una urgencia domiciliaria, la consulta se queda vacía y los vecinos se quedan si atender o acumulan grandes retrasos en la atención”, indica el responsable de la Junta de Iniciativas de Caborana, que subraya que “llevamos tres años de lucha para que se cubra la plaza que hay vacante”. “No estamos pidiendo que se cree un nuevo puesto, sino que se destine a alguien a la plaza que hay”, apuntó el responsable del colectivo vecinal, que reconoció que la población “está comenzando a cansarse de tantas demandas”. Durante estos años, indicó Óscar Rodríguez Pombo, ya lo han intentado por varias vías: “Desde hacer público el problema, a meter por registro más de 400 reclamaciones, además de otros muchas que no se hicieron por el cauce oficial”. “Todo el pueblo de Caborana ha reclamado la falta de médicos y lo insuficiente del servicio que se presta ahora, e incluso hemos enviado comunicaciones oficiales al propio Sespa con nuestra protesta, y han hecho oídos sordos”, agrega. De esta forma, los vecinos han decidido que no les queda otra vía más que la de la protesta en la calle, una movilización que haga que desde el Sespa se les oiga y que su problema “no quede silenciado”. Y hoy, a las once de la mañana, se concentrarán ante el consultorio del pueblo. “Esta será la primera de un ciclo de movilizaciones más contundentes porque es la única forma de que nos hagan caso. Si no lo hacen, que al menos todo el mundo sepa lo que está pasando en Caborana y la falta de soluciones que nos proporciona el Sespa”, indicó Óscar Rodríguez Pombo. El representante vecinal agregó que “hay asuntos muy graves y por los que protestar, pero hay que tener claro que con la salud de las personas no se juega”. “Nosotros no lo vamos a permitir y por eso vamos a luchar”, señaló el portavoz de la Junta de Iniciativas de la localidad allerana.