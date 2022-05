Los pueblos del langreano Valle de Samuño no se rinden. Llevan desde finales de los años 90 peleando por conseguir el premio “Pueblo ejemplar de Asturias”, que concede la Fundación Princesa de Asturias. Pero no fue hasta 2017 cuando se realizó una candidatura que englobaba a todo el valle. La encabezó la asociación “Langreanos en el Mundo” y contó con el beneplácito de todas las asociaciones de la zona. Repiten cada año y en esta ocasión no podía ser menos. Volverán a presentar su candidatura y el viernes de la semana que viene han organizado un acto de promoción de la candidatura en la Casa de La Buelga, en Ciaño, para lo que cuentan con la colaboración de la Asociación Cultural “Cauce del Nalón”.

“El objetivo principal es el de poner en valor la repercusión que tendría para el Valle y para todo el municipio de Langreo el conseguir el galardón”, explican desde “Langreanos en el Mundo”. El acto, que comenzará a las 20.00 horas, lo abrirá José Manuel Solís, secretario y coordinador general de la asociación “Langreanos en el Mundo”, que hablará de la historia y el porqué de la candidatura. Posteriormente, tomará la palabra Aladino Fernández, exalcalde de Langreo, catedrático de Planificación y Ordenación del Territorio y profesor honorario de la Universidad de Oviedo, que se detendrá en el “Patrimonio social y cultural del Valle de Samuño”. Carlos Fernández, ingeniero agrícola, exresponsable de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Langreo y exdirector y conservador del Paisaje Protegido de las Cuencas, hablará del “Valle de Samuño y el Paisaje Protegido de las Cuencas. La importancia del premio como exitosa herramienta de difusión y repercusión en el municipio”. Para cerrar el acto, que será presentado por la periodista y escritora langreana Aitana Castaño, se abrirá un turno de intervención para que el público pueda plantear algunas cuestiones a los ponentes o refrendar su apoyo a la candidatura al premio “Pueblo ejemplar de Asturias” para el Valle de Samuño.