Samantha Hudson se convirtió con 15 años en icono de la generación Z. Luego pasó a ser referencia ineludible del colectivo LGTBI. Todo empezó cuando en el instituto de Palma de Mallorca en el que estudiaba le pidieron un trabajo para la asignatura de cultura audovisual. Iván González (León, 1999) escribó y grabó un videclip de la canción “Maricón”. Sacó sobresaliente pero el revuelo fue tal que el chaval acabó excomulgado de la Iglesa Católica y su alter ego, Samantha Hudson, creció como la espuma en una bañera kitch de los años 70. Llegaron más canciones, más vídeos y participaciones en programas televisivos como Masterchef o Pasapalabra. La fama. Este sábado estará en Mieres Centro Cultural (21.00 horas. 15 euros). No se sabe muy bien si será un concierto, una performance, o todo junto. Ella dice que “es como el Cantajuegos después de un ácido”.

–Intente definirlo.

–Pues visitaremos todas las canciones de mi último disco, “Liquidación total”, además de mis grande éxitos anteriores, con unas coreografías estrepitosas y una música soberbia.

–¿Coreografías estrepitosas?

–Es que una no es bailarina profesional, aunque lo intento. Aquí o haces de todo o no logras nada en la industria. Y al parecer a la gente le gusta porque me aplaude.

–¿Qué hay en “Liquidación total”?

–Es disco es puro sincretismo, creo que define perfectamente a la Generación Z. Son un grupo de canciones inconexas pero al final todo cobra sentido. Es ese concepto maravilloso de las rebajas de enero, en las que sales con una chancla de verano, una bota de invierno y una blusita y todo cobra sentido.

–Su horterismo no es nuevo, ya se veía en los 80.

–Es que el horterismo nunca pasa de moda, cariño. También yo llevo viendo muchos años al mismo señor heterosexual cantando canciones de amor y nadie se pregunta si es el mismo. La gente LGTBI sigue naciendo y las cosas no han cambiado mucho en los últimos 40 años, así que si hay que seguir dando por el culo, lo seguiremos haciendo.

–Ya que habla del colectivo LGTBI, ¿me puede explicar qué es ser “queer”?

–Es una categoría que engloba a todas las personas disidentes del género, ya sea por orientación sexual, identidad, expresión, entorno o por cómo vives tu vida diaria. Es un abanico que en realidad yo creo que incluye a la mayoría. Lo que deberíamos cuestionarnos es qué es la normalidad.

–En el videoclip de “Por España” dispara con escopeta a un personaje que hace de Franco, ¿es necesario matar a Franco?

–Yo lo hice por pasármelo bien. Una es transgresora en la medida en que hay algo que transgredir. Si a alguien le pica...

–El disco es festivo pero al final habla de fosas comunes, de fusilamientos, de memoria histórica.

–Es que la mayor mentira que existe es que lo riguroso o lo sesudo está reñido con lo frívolo. No hay nada mejor que hacer una ensalada, que darle la vuelta a la tortilla.

–Con su primera canción, “Maricón”, le excomulgaron de la Iglesia Católica con tan solo 15 años.

–La que se armó por aquella minucia. Dicen que yo hice “Maricón” para subvertir los paradigmas de la Iglesia pero en realidad lo hice para que me excomulgaran, que apostatar era muy complicado (ríe). Pero mira, en la lista de excomulgados por la Iglesia Católica hay miles de nobles de hace un montón de años y las únicas mujeres somos Madonna y yo. Es un honor compartir ese podio con la reina del pop.

–¿Cómo será el futuro de Samantha Hudson?

–Eso es algo muy incierto, si lo supiese me haría adivina. Yo me mantengo impasible porque si te creas expectativas luego llegan las grandes decepciones, y yo la decepción es algo que no tolero.

–Hay quien le acusa de haberse vendido al “mainstream” y al final entrar en el juego que critica.

–A veces es necesario jugar con las mismas normas para lograr un cambio. En realidad yo hago las cosas sin pretensión, no pretendo entrar en la industria y cambiarla desde dentro. Lo que hago es mucho más sencillo, solo intento pasármelo lo mejor posible y entrar en Masterchef me parecía un planazo terrible para entregarme al edonismo. Al final los símbolos están invertidos. El “underground” y el “mainstream” están muy diluidos, incluso en la música.

–Cierto, sus vídeos no son muy distintos a los de Rosalía.

–Es que es lo mismo, coger las cosas manidas que nos han inculcado desde pequeñas. Yo no soy pionera, no he sido la primera en hacer nada, simplemente es mi patrimonio y con mi patrimonio hago lo que me da la gana. Que una travesti salga con la bandera de España es una tontería más. También es mi patrimonio.

–Qué queda de Iván González en Samantha Hudson.

–¿Qué queda de real en la gente? Al final todos creamos un personaje, la vida es un teatro y cada uno interpretamos un guión sujeto a cambios. A veces nos lo escriben y otras veces somos nosotras las que lo escribimos. Yo soy de las segundas. La línea entre persona y personajes es un invento para categorizar.

–¿Conoce Mieres?

–No, no conozco Asturias, seguro que lo paso bien, con lo que me gusta a mi el verde. Conozco a Rodrigo Cuevas, la Rosalía asturiana. Lo que ha hecho Rosalía ya lo hacía Rodrigo incluso antes.