Pablo González, secretario local del PSOE: “La gente se está empadronando en Aller porque ven que es un concejo con futuro”

Pablo González Afonso (Felechosa, 1998), acaba de ser reelegido secretario general de la agrupación socialista en Aller. Graduado en Historia, sigue formándose, lo que compatibiliza con su cargo en la agrupación allerana. En apenas unos meses, pasó de las Juventudes Socialistas –donde aún ostenta el cargo de responsable de Política Institucional y Medio Rural– a la secretaría general del partido a nivel local, donde ha tenido tres años muy intensos de trabajo, que le han llevado a ganarse de nuevo la confianza de los afiliados del concejo.

–Reelegido con el apoyo de sus compañeros, ¿cómo se siente?

–La verdad es que muy bien. Es una muestra de que estos tres años lo hicimos bien y confían en nosotros.

–Lideró la agrupación en Aller con solo 21 años y asumiendo el mando tras una enorme crisis interna. ¿Qué le llevó a dar ese paso?

–Acababa de llegar hacía unos meses al partido, después de poco tiempo en Juventudes Socialistas. Durante las campañas electorales del año 2019 me impliqué bastante. Y descubrí que la política municipal me gustaba. Además vi que Juan Carlos (Iglesias, actual alcalde de Aller) había formado un gran equipo y necesitaba el apoyo de una agrupación fuerte. Entonces me decidí a dar el paso, porque vi que podía alejar esos viejos fantasmas que había por lo sucedido en la Agrupación, porque yo no había estado en nada de eso, y pensé que podía ser la persona idónea. Eso y también la insistencia de algunos compañeros que pensaban, como yo, que podía ser la persona adecuada porque no había pertenecido a ninguna de las dos partes. Y no tenía heridas abiertas con nadie.

–¿Qué valoración hace de los últimos tres años?

–Creo que fueron bastante positivos. Evidentemente no pudimos hacer todo lo que queríamos por el covid, que redujo bastante nuestra actividad. Pero fueron positivos: logramos recomponer la agrupación. Volvemos a ser fuertes y la FSA vuelve a tenernos en cuenta. De hecho hay una compañera de Aller que está en la Ejecutiva autonómica y tenemos más delegados al comité. También apoyamos al equipo de gobierno en todo lo que necesitan. Ahora mismo, por ejemplo, estamos visitando los pueblos y a las asociaciones para ver qué necesitan y se lo trasladamos al gobierno local.

–¿Cómo bajan las aguas ahora en el socialismo del concejo?

–Creo que la militancia ya fue cerrando esas viejas heridas del pasado. Estamos todos a una y a apoyar el trabajo que realizan desde el gobierno local.

–¿Cree que puede recuperar votos que se hayan ido a otras formaciones tras su crisis?

–Sí, sin duda. Se van a recuperar los votos de esos simpatizantes descontentos. O eso es lo que creo. Por dos motivos: uno por el excelente trabajo desde el Ayuntamiento, que es visible día a día. Y segundo porque ahora hay una agrupación fuerte que en el anterior periodo electoral no había.

–¿Cuál es la relación con el equipo de gobierno?

–Inmejorable. Hablamos casi a diario, bien con Elena Zapico (concejala de Turismo y hasta ahora secretaria de Política Municipal), o bien con el Alcalde. Y casi todas las semanas paso por el Ayuntamiento, nos reunimos y vemos como van las cosas. Nos informan de todo y cada pocos meses revisamos el programa electoral para ir cumpliéndolo.

–¿Cuáles son sus planes para los próximos años?

–Los planes pasan por seguir en la línea que me marqué en el mandato anterior. Esto pivotaba sobre tres pilares. Por un lado, recuperar la militancia y hacerla más activa. No lo llevamos a cabo del todo, pero no perdimos militantes. Tuvimos bajas por fallecimientos que se compensaron con las altas. Dimos la vuelta a la tónica habitual en las agrupaciones, que es perder militancia a la vez que población. Y mi objetivo es crecer en el número de afiliados que sean más activos. Por otra parte, también vamos a apoyar en todo lo necesario al equipo de gobierno en Aller desde una agrupación socialista fuerte. Y el tercer pilar es que la FSA nos tuviera en cuenta, algo que también hemos conseguido. La agrupación socialista de Aller ha capitalizado varios actos de la regional en las Cuencas y como decía ahora tenemos una compañera en la Comisión Ejecutiva autonómica y hay más representación en Asturias. Y un gran logro fue constituir las juventudes socialistas de Aller, que llevaban más de una década extintas.

–¿Cómo ve el futuro de Aller?

–Ahora, con los planes y las inversiones y gestiones que está llevando el equipo de gobierno, se abre un futuro esperanzador. A priori, hemos frenado esa debacle demográfica: llevábamos 20 años perdiendo 200 habitantes de media al año. Y en 2021 solo perdimos unos 70 habitantes, menos de la mitad. Esto es un indicativo de que hay gente que está desarrollando su vida en Aller y que se está empadronando porque ven que el concejo es futuro. A nivel de empleo hay que fortalecer mucho y apoyarse en todo lo relacionado con el medio rural, especialmente en la ganadería, ya que somos uno de los concejos con mayor número de cabezas. Y luego el turismo. Se está viendo cómo nuestro concejo ha despuntado de forma abrumadora en los últimos dos o tres años. Y vamos a seguir buscando alternativas industriales. Estamos luchando por crear polígonos industriales, porque creemos que hay demanda. Y buscar soluciones al cierre de la minería, como las alternativas para el pozo Santiago, para el que se han planteado varios proyectos, como el Centro Nacional de Rescate.