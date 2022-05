Grupo González Orviz, servicio oficial Citroën y DS en Pola de Laviana tiene las mejores ofertas para que este mes de mayo no te quedes con ganas de tu nuevo Citroën o DS.

Esta primavera en Grupo González Orviz sugieren aprovechar la campaña Citroën For All, en gama Citroën y Citroën eléctrica para que todo el mundo pueda disfrutar de sus increíbles ofertas especiales en vehículos en stock y full renting todo incluido. En esta campaña se encuentran todos los modelos que imagines de coches, como el nuevo Citroën C5 X PLUG-IN HYBRID, desde 300 euros al mes, para que te acerques a la gama híbrida y disfrutes de la conducción de una forma nueva más sostenible.

Pero si ya estás enamorado de las gamas eléctricas y quieres dejar atrás los híbridos, Grupo González Orviz no se olvida de ti. También cuenta con increíbles ofertas que se añaden a Citroën For All, como el Ë-C4 eléctrico, por 245 euros al mes, con el Plan Moves III incluido.

Además, el servicio oficial de Citroën y DS en Pola de Laviana ofrece muchas más opciones, también de diesel y gasolina, para que todo el mundo encuentre el coche que más se adapte a sus necesidades.

Desde gamas familiares, urbanas, gama SUV o berlina, en Grupo González Orviz encontrarás las mejores ofertas y las opciones más prácticas y apetecibles para llevarlo contigo a casa.

Grupo González Orviz también te ofrece las mejores opciones en DS. Hasta el 31 de mayo, el servicio oficial de DS en Pola de Laviana te trae el nuevo DS 4, desde 31.599 euros o 330 euros al mes, con una primera cuota de tan solo 7.135 euros.

Para los amantes de los híbridos enchufable, Grupo González Orviz cuenta con una amplia gama, como el nuevo DS 9 E-TENSE, una combinación de flexibilidad, confort y rendimiento que te dejará sin palabras, desde 58.400 euros.

Además, Grupo González Orviz cuenta con la campaña DS BUSSINESS WEEKS, con unidades limitadas en ofertas de renting..

Y si lo que se precisa es una buena revisión del automóvil para ponerlo a punto para los viajes de primavera o verano, los profesionales del Grupo González Orviz son referencia regional por su experiencia y profesionalidad. Distinguidos con premios nacionales por su buen hacer tienen distintas ofertas todos los meses, destacando una propia basado en un “Mantenimiento Integral Anual” con precio cerrado y con todas las ventajas que el servicio posventa de las firmas puedan ofrecer.