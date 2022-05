Llevan cinco años movilizándose, exigiendo el cumplimiento de los plazos del soterramiento de la línea ferroviaria de la antigua Feve Gijón-Laviana a su paso por Langreo. Ahora suman una reivindicación más a sus peticiones, “ya que no hacen las obras, al menos que los terrenos estén en buenas condiciones”. Lo explicó ayer David García, portavoz de la plataforma vecinal por el soterramiento, y lo hizo mientras participaba junto a una veintena de vecinos en una sextaferia reivindicativa.

Un grupo de langreanos se reunió junto a las vías del tren para limpiar un pequeño tramo de paso peatonal. Se trataba, en palabras de su portavoz, de “reflejar el malestar de la plataforma y de los vecinos del barrio del Puente por la suciedad y la insalubridad de los terrenos afectados por las obras”. La maleza se come poco a poco los caminos que bordean el paso a nivel que da acceso a Valnalón, y allí es donde actuaron ayer por la tarde este grupo de vecinos. Armados con fesorias, tijeras de podar y herramientas de jardinería, en pocos minutos dejaron limpio el camino. Es solo un gesto con el que quieren demostrar el abandono que siente. “Hace dos semanas vino la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y el Ayuntamiento y Tragsa limpiaron 20 metros del camino pero se olvidaron del resto”, aseguró García.

El portavoz de la plataforma anunció, además, que el próximo martes mantendrán una reunión con representantes sindicales del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) “ante los rumores de que se la línea dejará de funcionar durante siete meses a partir del mes que viene por las obras de renovación del trazado”. “Queremos saber de primera mano lo que ocurre”, subrayó García, que además recordó que “en enero solicitamos al Principado información sobre el soterramiento y aún no nos han respondido”. También anunció el portavoz de la plataforma que la intención de los vecinos es acudir el próximo día jueves al Pleno municipal del Ayuntamiento de Langreo correspondiente al mes de mayo. “Hemos solicitado poder asistir y no nos han contestado, si nos dicen que no podemos ir, no lo forzaremos pero inmediatamente iremos al juzgado de guardia a denunciar a la alcaldesa, Carmen Arbesú”.

Junto a García estaba ayer Julio Fueyo, presidente de la asociación de vecinos del barrio del Puente que denunció un “absoluto abandono” y afirmó que el barrio “mete pánico”.