El ministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, mostro este sábado en Mieres su total apoyo a su compañera en el Gobierno, la Vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha puesto en marcha un nuevo proyecto político con el nombre de “Sumar”. Garzón aseguró que “en IU Federal estamos perfectamente al corriente del proyecto”, pese a que en Unidas Podemos la iniciativa pilló a muchos por sorpresa. Eso se debe, en palabras de Garzón, a que “lo que ocurre es que Yolanda Díaz no necesita que ninguna organización política le marque los tiempos o los ritmos porque ella está para seguir sumando”. Para el ministro de Consumo, Díaz “encarna perfectamente muchos de los anhelos y esperanzas de un proyecto de unidad que queremos construir entre múltiples actores”. En su opinión” se ha ganado a pulso la autoridad y la legitimidad necesaria para ser capaz de tejer una hoja de ruta coordinada con el resto de actores que queremos participar”. Por eso, insistió, “hay que apoyarla en esta iniciativa”.

Garzón participó en Mieres en la escuela de municipalismo de IU con cargos electos de toda España. En una peculiar rueda de prensa, con el salón de actos de la Casa de Cultura donde se había convocado a los medios, abarrotada de cargos y militantes de IU, el Ministro se llevó los aplausos tras sus respuestas a los periodistas, algo que le llevó a bromear sobre un formato de rueda de prensa “híbrido”. Los mayores aplausos se escucharon cuando Garzón respondió a una pregunta sobre el Rey emérito. El Ministro califico al monarca de “delincuente acreditado” ya que “él mismo reconoció, con sus rectificaciones ante Hacienda, que había delinquido”. “Toda España sabe que el anterior Jefe del Estado, y todavía Rey porque así se hizo institucionalmente para protegerle, es un ladrón”. Respecto a su visita a Sanxenxo de este fin de semana apuntó que “si el ciudadano Juan Carlos de Borbón no tiene ninguna causa judicial abierta tiene libertad para hacer lo que le parezca oportuno, yo no voy a valorar si quiere ir a hacer regatas, a ver a su hijo o a pasear gatitos, me da igual”