Jesús Sánchez: “El ejecutivo local quiere tapar los incumplimientos del Gobierno regional”

Unidas por Llangréu denuncia que cinco meses después de que el Pleno aprobase la elaboración de un informe técnico que analice si el proyecto de urbanización de los terrenos liberados con la obra del soterramiento de la vía de Feve en Langreo cumple con las peticiones trasladadas por el Ayuntamiento aún no ha sido facilitado. “Pedimos al gobierno socialista que el informe se haga público”, aseguró el portavoz municipal de la formación que integra a IU y a Podemos, Jesús Sánchez.

La solicitud del proyecto de urbanización al Gobierno regional, para su posterior estudio por parte de los técnicos municipales, era el primero de los puntos de la resolución aprobada en un Pleno monográfico sobre la actuación celebrada en el Ayuntamiento a finales de diciembre. La sesión fue reclamada por los tres grupos de la oposición –Unidas por Llangréu, PP y Ciudadanos– al considerar que el Principado incumple el convenio suscrito con el Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) y el Ayuntamiento para ejecutar la obra ferroviaria al no consensuar el proyecto, que ya fue licitado, con la administración local.

Sánchez considera que el documento que elaboró el Principado “tiene incumplimientos y carencias que afectarán al mantenimiento posterior que realizará el Ayuntamiento”. Aludió el edil, entre otros, al alumbrado y al alcantarillado. Además, dijo, “dejan sin urbanizar una parcela en Langreo Centro, donde se han almacenado los contenedores, en la que estaba previsto un parque y así se había trasladado al Principado”.

Esas condiciones fueron aprobadas “por unanimidad, también con los votos del PSOE, en un Pleno en diciembre de 2018”. El portavoz municipal de Unidas por Llangréu subrayó que si “los incumplimientos son de máxima gravedad no renunciamos a denunciar el convenio porque la responsabilidad los obliga”. La urbanización del suelo liberado por la obra del soterramiento es la última fase de las obras, que ha sido licitada por el Principado. Para su ejecución dispone de cerca de 10 millones de fondos mineros del Plan del Carbón 2013-2018.

Sánchez acusa al ejecutivo municipal socialista de “querer tapar los incumplimientos del Gobierno regional con el municipio”. Ocurre en este caso pero también con el Plan de Reforma Interior (PERI) de El Puente, señaló. “El gobierno municipal no está haciendo el trabajo que tiene que hacer, que es empezar con la información pública del proyecto”, comentó.

Considera Jesús Sánchez que el PERI elaborado por el Principado para el barrio langreano es “un proyecto que no cumple con las expectativas”. Además, manifestó, “no se puede ejecutar sin un compromiso financiero del Gobierno regional pero éste no lo hace”. El exalcalde destacó que en el pasado mandato, en el que gobernaron en Langreo IU y Somos, “seguramente se cometieron errores pero no fuimos dependientes del Gobierno regional y defendimos los intereses del municipio”.