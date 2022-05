“Con ‘Piedras’ intento ponerme de lado de quienes sufren la historia”

Javier García Cellino, escritor y articulista colaborador de LA NUEVA ESPAÑA ha dado a imprenta un nuevo poemario, “Piedras”. El langreano ha hecho “un viaje metafórico” a los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania, donde las piedras son símbolo de la lucha de los palestinos contra el agresor israelí. Cellino lo presentará mañana en La Felguera, será a las 19.30 horas en el Centro Álvarez-Novoa. El libro cuenta con un prólogo de Alberto Buitrago, profesor de la Universidad de Salamanca.

–¿Qué son esas “Piedras”?

–Son un poemario, de alrededor de 80 páginas, sobre el conflicto árabe-israelí con una mirada propalestina. Se trata de una invocación a la paz y la concordia y durante todo el libro hay un aroma feminista.

–¿De dónde nace la idea?

–De constatar que el plan de partición de Palestina dictado por la ONU en 1947 es totalmente injusto. Se reparte el territorio a partes iguales entre judíos y árabes cuando la población judía era un tercio menor y tenía hasta entonces una tercera parte de las tierras. Ahí empezó todo.

–¿Y qué pretende con su obra?

–Prestar voz a los silenciados. Parto de la tesis de Machado de que la poesía es el diálogo del hombre con su tiempo. En este tiempo que vivimos hay dos realidades. Por un lado está la que se ve, la guerra de Ucrania, y por otro está la realidad oculta, la que no interesa. En este momento hay en el mundo más de 30 conflictos bélicos armados. Quiero poner voz a esa parte que está en la oscuridad.

–Esa es la justificación política pero ¿cuál es la poética?

–La poesía es la principal arma de Palestina contra el invasor. A lo largo del proceso de escritura del libro, que ha sido de un año, fui conociendo a artistas, poetas y movimientos feministas, a eso le pongo voz. Incluso en el poemario aparece “Rebelión en la granja” de George Orwell, que fue la primera obra adaptada que se representó en el llamado Teatro de la Libertad, en Cisjordania, y que refleja también una revolución fallida. Gracias a la poesía se está produciendo un segundo renacimiento árabe.

–¿Qué más ha conocido en su investigación?

–El movimiento Tal”at, que en árabe significa “salir a la calle”. Es un movimiento feminista que proclama que no hay patria libre sin mujeres libres. También recreo con mis versos obras de artistas plásticos palestinos que reflejan el estado de bloqueo en el que viven.

–¿Cómo se lleva la poesía con un conflicto armado?

–Cuando Albert Camus recibió el Premio Nobel de Literatura en 1957, en su discurso dijo algo que me ha acompañado desde entonces: “El papel del escritor es inseparable de difíciles deberes, por definición, no pueden ponerse al servicio de quienes hacen la historia sino al servicio de quienes la sufren”. Yo he intentado ponerme al lado de quienes sufren la historia.

–¿Ha logrado separar poesía de ideología?

–En el libro hay una intención política pero la parte fundamental es la poesía. Sí que tuve miedo de que mi subjetividad me traicionase pero con el paso de los meses escribiendo me fui dando cuenta de que mis ideas no me impedían trabajar la poesía de manera rigurosa. Creo que nadie podrá decir que el libro es una proclama política.

–¿Ha viajado a Palestina?

–No. El poemario es un viaje metafórico.

–¿A qué escenarios?

–Por ejemplo a la simbólica Explanada de las mezquitas, donde hay conflictos diarios. No estuve allí pero sí que deposité allí mis oraciones con la intención de buscar concordias.

–¿Esas oraciones son los poemas que componen el libro?

–No. El libro son 40 poemas más esta docena de rezos en la Explanada que terminan diciendo “bienaventurados el fuego y la espada cuando se dan la paz”.