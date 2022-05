Olano anima en Lena a los escolares a subirse a la bici: “El deporte es un modo de vida”

¿Toda tu familia va en bicicleta? ¿Eres famoso fuera de España? ¿Ganaste mucho dinero? Estas fueron algunas de las preguntas a las que tuvo que enfrentarse ayer el exciclista Abraham Olano, que fue campeón del mundo, tanto en ruta como en contrarreloj –en 1995 y 1998, respectivamente–, entre otros muchos triunfos. Olano acudió hasta el colegio Sagrada Familia-El Pilar de Lena para mantener un encuentro con los alumnos del centro y ofrecer, más tarde, una charla coloquio, en la que dio cuenta de sus vivencias. Unos actos organizados con motivo de la III Cicloturista La Cubilla, prueba que se celebrará hoy en el concejo.

Durante su encuentro con los alumnos, el exciclista trató, sobre todo, de animarles a hacer deporte “no solo como competición, sino como un modo de vida”, señaló. Entre las preguntas de los pequeños, Olano explicó que como profesional “he ganado más de cincuenta competiciones y 150 desde que empecé a competir; ya desde que iba a la escuela ganaba todas las carreras”. También señaló que no era el único deportista de su familia. “Mi hermano mayor también hizo ciclismo, mientras que otro de ellos se decantó por el remo. Mi hija también llegó a competir e incluso mi mujer, a la que conocí con la bicicleta a cuestas”, resaltó. Sobre la competición, el exciclista también les quiso dejar clara a los niños una cosa: “Lo importante no es competir, sino hacer bicicleta”.

Los más pequeños, que llevaban toda la semana estudiando la figura de Abraham Olano, también querían saber si era famoso fuera de España o si había ganado mucho dinero durante su etapa como ciclista profesional. Aquí, el deportista se sinceró asegurando que “en Italia me tienen mucho cariño”.

En cuanto a la cuestión económica, Olano explicó que “hay muchos deportistas que ganan mucho dinero. En ciclismo también hay alguno, pero la mayoría no puede vivir de ello sin tener otro trabajo. En mi caso, sí he ganado dinero, pero nada comparado con Messi o Ronaldo; nada que ver con estos deportistas”. Al hablar de los logros del exciclista, los pequeños quisieron saber cuándo había ganado la Vuelta a Asturias, ya que sabían que había sido uno de sus triunfos. Olano les contó que “se la gané a Perico Delgado, fue en 1994 y fue una de las primeras carreras que gané cuando me hice profesional”. Eso sí, su mayor logro, como apuntó, fue “el Campeonato del Mundo que se celebró en Colombia en 1995; puede ser lo más alto a lo que llegué. Eso sí, el mayor logro fueron todas las amistades que pude hacer practicando este deporte”.

África

Otra de las cuestiones a las que hizo referencia el deportista en su encuentro con los escolares fue la posibilidad de entrenar a un equipo, algo que ya realizó hace cuatro años en África: “Estuve entrenando a la selección de Gabón y la verdad es que me gustaría poder echar una mano a un equipo ciclista para ayudarles a mejorar”. Asimismo, aludió a su edad de jubilación y las diferencias que existen con los ciclistas profesionales de la actualidad. “Yo me jubilé con 32 años y ahora se hace mucho más tarde, pero es que antes al cabo de un año podíamos terminar con 38.000 kilómetros a cuestas. Yo llegué a hacer 41.000 en un año. Y ahora los profesionales no pasan de los 30.000”.