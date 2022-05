El juez ya tramita la demanda del Montepío en la que pide 600.000 euros al Imserso

El juez ha admitido a trámite la reclamación del Montepío de la Minería Asturiana al Imserso por algo más de 600.000 euros, derivados de la imposibilidad de prestar el servicio en el Balneario de Ledesma durante la pandemia. “Esperamos tener una resolución positiva que nos lleve a recuperar parte de esos ingresos que dejamos de tener y que nos llevó a una situación límite en el Balneario de Ledesma”, explicó el presidente del Montepío, Juan José González Pulgar.

Tras la pandemia, la mutualidad minera recibió algo más de 100.000 euros en concepto de indemnización por parte del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), el organismo estatal encargado de gestionar, entre otros, el programa de termalismo para mayores. Sin embargo, al Montepío no lo salían las cuentas y decidió plantear una reclamación por más de 600.000 euros en virtud de una dictamen del Consejo de Estado, tal y como indica Pulgar. “Lo que nosotros planteamos es que el Imserso no resolvió el contrato con el Balneario de Ledesma por el programa de termalismo social”, expone el presidente de la mutualidad, que agrega que “según los términos de ese contrato, a nosotros nos correspondía una indemnización del 3% por no haber podido prestar el servicio”.

Sin embargo, continúa relatando el máximo responsable del Montepío de la Minería, “el Consejo de Estado emitió un dictamen en el que en nuestro caso, también se nos deberían de abonar los gastos de mantenimiento de la estructura de todo el año, porque hemos tenido que estar preparados para que en cualquier momento tuviéramos que prestar el servicio”.

Es precisamente eso lo que hace que el Montepío haya presentado esta demanda: “ahora reclamamos al Imserso más de 600.000 euros, porque ya nos habían adelantado algo más de 100.000 euros”, apunta Pulgar.

Recuperar ese dinero supondría un importante impulso para la entidad minera, que en el año 2020, con el estallido de la pandemia, vio como todo el grupo Montepío en general perdía más de un millón y medio de euros, de los que más del 60 por ciento, en concreto una cantidad superior al un millón, correspondían al equipamiento salmantino.