Asun Cámara, exdirectora de la Politécnica de Mieres, será pregonera de San Xuan

Además de todos los eventos lúdicos y tradicionales que envuelven las fiestas de San Xuan, en Mieres, también hay sitio para las celebraciones más solemnes. Y ahí se enmarca el pregón, esa apertura de las patronales. El honor ha recaído este año en una figura sin la que es difícil entender el desarrollo universitario de Mieres en la última década: Asun Cámara. La ya exdirectora de la Escuela Politécnica de Mieres será la encargada, el día 17 de junio, de abrir los festejos, en un claro reconocimiento a su trayectoria y su relevancia en estos últimos años. “Es un gran honor y estoy muy contenta, da la sensación de que se han hecho las cosas bien, y eso te llena de orgullo”, afirmaba ayer Cámara a LA NUEVA ESPAÑA.

Asunción Cámara es madrileña de nacimiento, pero asturiana de adopción. Ha dirigido el campus de Mieres desde octubre del año 2012, hasta hace apenas un par de meses, casi una década de constante trabajo en las instalaciones universitarias de Barredo. Y ese esfuerzo es el que le ha valido ganarse el honor de dar el pregón. De hecho, el Ayuntamiento de Mieres explica que la elección se basa en que Cámara “ha sido una persona clave que ha luchado por el campus de Mieres, que ha creído en el desarrollo de ese centro y en su futuro, y ha estado muy implicada en la vida social y cultural del municipio”.

La llamada para comunicarle su nombramiento como pregonera pilló con el pie cambiado a Asun Cámara: “La verdad es que me quedé muy sorprendida, era algo que para nada me esperaba, y la verdad es que me hace estar muy contenta, es todo un honor”. Precisamente San Xuan siempre ha sido una fecha muy controvertida dentro de la Universidad en Mieres, ya que las fiestas patronales llegan en época de exámenes. “Es verdad que el día 24 es fiesta, pero te podía tocar un examen el 23 o el 25”, señala sonriente, la futura pregonera.

El de Mieres será el primer pregón para Asun Cámara, pero ni el primer ni el único reconocimiento de este año, en el que ha recibido el premio estatal a la Excelencia de la Mujer en la Ingeniería, de la Fundación Talgo. Además, recibirá también otro reconocimiento por parte del Colegio de Ingenieros de Montes este mismo mes. “La verdad es que está siendo un año maravilloso”, apunta Cámara.

La misma jornada de apertura de San Xuan, el viernes 17 de junio, también tendrá lugar una de las grandes actuaciones de las patronales mierenses. Será en la explanada del pozo Barredo, y allí llegará la banda “Los chikos del maíz”, que llevan años denunciando injusticias a través de su música social, un concierto que ya avanzó este diario, al igual que la actuación del día 24: “M-Clan”.