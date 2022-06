“Llegué a España y se desvaneció el suelo bajo mis pies, empecé de cero”

Iván “Melón” Lewis (Pinar del Río, 1974) nació para ser músico pero la vida no se lo puso nada fácil, así que él decidió que por muchas veces que cayese, se volvería a levantar para sentarse ante un piano. Ahora es uno de los pianistas cubanos más influyentes de su generación y el año pasado tocó el cielo nada menos que en Las Vegas al recoger el Grammy Latino al mejor disco de jazz por “Voyager”. Es un habitual en varios de los festivales y salas de jazz más importantes del mundo. Ha tocado en los festivales de San Francisco, Nueva York, Washington, Montreaux, Barcelona o La Habana. El próximo día 17 de junio será el encargado de abrir las fiestas de San Xuan de Mieres en el parque Jovellanos.

–Primera vez en Mieres.

–Sí, y primera vez que hago un concierto en Asturias, tengo muchas ganas. No, no, espera. Sí que he estado en Mieres, me acabo de acordar. Fue nada más llegar a España, poco después, en el año 2000. Fui a tocar con mi hermano que también es músico y tenía el Ricardo González Lewis Trío, que en realidad era un cuarteto. Fuimos y tocamos en un teatro, mi primera y única vez en Asturias.

–Pues ahora regresa como pianista de éxito.

–Llegamos con uno de los proyectos a los que más cariño le tengo, “The cuban swinge express”. Seremos once músicos en el escenario.

–¿Y qué tocarán?

–Es un sentido homenaje a todo lo que hemos heredado los músicos cubanos de las grandes orquestas de los años 40 y 50. Hacemos canciones de Celia Cruz, Beni Moré, Arsenio Rodríguez, Dámaso Pérez Prado. Es música cubana bailable. Hemos cogido temas representativos de estos artistas y le hemos dado una vueltecita, lo hemos traducido al sonido que pasa un poco por el filtro del jazz latino pero sin perder la esencia de esa música popular para bailar. También hay temas mucho más cerca del jazz en cuanto a los arreglos. Queremos hacer algo de Michael Jackson lo que pasa que no tenemos voz, pero algo inventaremos.

–Celia Cruz, Beni Moré... Son palabras mayores.

–La música popular bailable cubana se empezó a conocer con estos nombres. Antes estuvo Machín, aunque es casi más español que cubano (risas).

–¿Un homenaje a sus raíces?

–Sí pero también un homenaje a la orquesta Occidental, que dirigía mi padre y más atrás a la Orquesta de Música Moderna. Se intentó que hubiese una en cada provincia cubana pero solo se hicieron dos, la de La Habana, que fue el germen de Irakere y que dirigía Chucho Valdés, y la de Pinar del Río, que dirigía mi papá. Yo de pequeñito iba con él y este es mi homenaje. Papi se fue hace dos años.

–El proyecto ya está más que trabajado.

–Sí. Tiene cuatro años y es un proyecto maduro con los temas muy bien asentados. Ahora lo que hacemos es buscar la esencia del disfrute en cada concierto, dejarnos llevar por la música.

–Muy jazzístico.

–Sí, hay esa espontaneidad controlada del jazz.

–¿Se puede vivir del jazz en España?

–Estoy en ello.

–No le ha resultado fácil. Llegó a España con una banda y nada más llegar le expulsaron, se quedó sin trabajo.

–Se desvaneció el suelo bajo mis pies y empezó una caída libre, una pérdida de rumbo. Yo había llegado a España para ser músico, para tocar el piano, y ya no tenía nada. Lo interpreté como una derrota muy temprana, tenía 24 años y no llevaba ni ocho meses en España, Los acontecimientos pasaban tan rápido que no me daba la mente, solo era consciente de que aquello no iba bien. Pensé en regresar a Cuba pero decidí que no.

–¿Y qué hizo?

–Tenía dos opciones, o me echaba en una esquina a llorar o me ponía a la cola del paro como todo el mundo. Mi hermano estaba aquí, en Cáceres, pero yo era una persona adulta, no podía vivir de él. Fue empezar de cero en un sitio que no conoces a nadie. Trabajé de camarero, de agente comercial de la Guía Azul de Cáceres, que es como las Páginas Amarillas.

–El tipo al que Wynton Marsalis le dijo en un club de jazz de La Habana ““You’re cool, man!”, trabajando de comercial.

–Ahí estaba yo todos los días durante un año saliendo de casa por las mañanas con mi traje para visitar bares, carpinterías, lo que fuese, para que pusiesen un anuncio. Y muy orgulloso.

–¿Cómo regresó a la música?

–Me repetía constantemente a mí mismo que yo era músico. Logré ahorrar y comprar un piano de pared por 198.000 pesetas. Los fines de semana me aferraba a él, me lo comía.

–Y ahora tiene un Grammy al mejor disco de jazz latino.

–Esto todavía lo estoy procesando. Ha sido todo muy rápido y muy intenso, estoy colocando las cosas. Aún sigo viendo el vídeo de la entrega de premios en Las Vegas en noviembre y cuando dicen mi nombre me viene un supersubidón de nerviosismo. Hace dos meses que empecé a tomar conciencia de la dimensión no solo del “Grammy” sino de todo el camino que me llevó hasta Las Vegas.

–Se ha tenido que levantar muchas veces.

–Como mucha gente. Y esa noche de Las Vegas te das cuenta de que ese camino es imposible de olvidar. Yo vengo de ese sacrificio, de privarme de muchas cosas en muchos momentos y ese premio ayuda mucho a nivel anímico. Ahora estoy más comprometido que nunca con la música. Parece que mi decisión de seguir adelante no fue en vano.