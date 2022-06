Asaltan de madrugada un bar de Lada y se llevan la tragaperras

«Llevamos diez años con el negocio y esta es la décima vez que nos entran a robar». Andrea Cando Rojas es propietaria de un establecimiento de hostelería en Lada, en Langreo. A las 3.20 horas de la noche del domingo al lunes, las alarmas volvieron a saltar. Dos hombres, «aunque no se descarta que fuesen más», reventaron una de las ventanas y accedieron al local. Fue en ese momento cuando la central de seguridad a la que está conectado el establecimiento detectó la incursión indebida e inmediatamente activaron un sistema por el que el local se llenó de humo.

Los asaltantes tuvieron que huir pero no lo hicieron con las manos vacías. «Se llevaron la máquina tragaperras», explicaba la hostelera de Lada ayer por la mañana. Cando supone que «como con el humo no la pudieron reventar dentro del local para sacar el dinero que había dentro, decidieron llevársela».

El local también tiene cámaras de seguridad por las que pudieron observar que uno de los ladrones llevaba una sudadera roja con capucha y que huyeron en una furgoneta blanca de gran tamaño.

Esas pistas fueron fundamentales para la Policía, que horas después encontró la furgoneta no muy lejos del lugar de los hechos. En la zona apareció también la sudadera roja de uno de los delincuentes. A no demasiada distancia estaba también la máquina tragaperras, esta vez sí, destrozada y sin el dinero dentro. Andrea Cando no sabe cuánto dinero se han podido llevar los ladrones, que ayer aún no habían sido detenidos por la Policía, aunque los agentes seguían con las investigaciones muy encaminadas.

La hostelera estaba a la espera de ponerse en contacto con la empresa propietaria de la máquina para hacer la valoración del dinero que había en su interior cuando fue robada.

Para acceder al local, los asaltantes tuvieron que romper una verja de seguridad de una de las ventanas y destrozar un cristal blindado. «Habíamos tomado estas medidas y llevábamos tres años sin robos», explica la propietaria.

El estruendo fue tal que algunos vecinos de la zona aseguraron que habían oído a los ladrones mientras rompían el cristal.