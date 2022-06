El SOMA reclama recuperar el patrimonio industrial con planes que “creen empleo”

El Instituto para la Transición Justa está preparando una normativa para la puesta en marcha de un programa de ayudas cuya finalidad es contribuir al desarrollo y conservación del patrimonio industrial, cultural y minero. En ese proceso, el SOMA-FITAG-UGT ha participado con aportaciones que van en la línea, indicó el sindicato, de que con estos vestigios de la industria del carbón “se deben generar recursos, empleo y oportunidades de desarrollo”.

La central minera, eso sí, indicó que las actuaciones que se puedan llevar a cabo en esta línea deben de dar un giro respecto a como se han venido desarrollando hasta ahora: “La ausencia de coordinación y de criterios de reutilización viables en los proyectos realizados conllevó en ocasiones su fracaso o una seria limitación en cuanto a sus objetivos debido a su inconexión dentro de un plan estratégico que permitiese orientar las actuaciones y los recursos disponibles eficientemente para dinamizar los espacios”.

“No se puede seguir con la política de invertir recursos económicos si previamente no se ha diseñado el contenido y uso, pero más importante es, el quién se hará cargo del mantenimiento y costes de conservación”, indicaron desde la central.

Para el SOMA, “las ayudas para conservación y recuperación del patrimonio industrial, cultural, etnográfico o artístico con la finalidad de fomentar el turismo y consolidar los valores inherentes al patrimonio vinculados a la identidad social y la riqueza nacional, deben ser inexcusablemente para lugares que hayan albergado actividad industrial” y no destinarlas a elementos “individuales”, ya que no actuaríamos según el espíritu de “generar recursos, empleo y oportunidades de desarrollo”.

La central también reclama un impulso al grupo de trabajo sobre patrimonio industrial que se creó y del que forman parte el Principado, la Federación Asturiana de Concejos, la Asociación de Comarcas Mineras, el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, la Universidad de Oviedo, Hunosa, el Ce-Codet y el propio SOMA. “Ha sido un paso adelante en la creación de un espacio de cooperación y diálogo en Asturias, pero debemos convertirlo en punto de referencia en la materia, que coordine y permita enfocar las distintas propuestas”.

Además, el sindicato también pone el foco en Hunosa. “Nuestro compromiso con la empresa pública y con la comarcas mineras es incuestionable y la reindustrialización de éstas es una causa de Estado para nosotros”, apuntan, para agregar que la hullera pública, “debe de seguir jugando un papel relevante y tractor en Asturias”.

Para terminar, el SOMA subraya que no se debe de caer en errores pasados a la hora de gestionar estos fondos para el patrimonio industrial: “Esta iniciativa no nos cabe duda que se realizará en beneficio de los territorios, pero no será de utilidad si no conseguimos destinarla a proyectos que generen recursos, empleo y oportunidades de desarrollo. Y tampoco lo será si no observamos los principios de adicionalidad y complementariedad. Es decir, habrá actuaciones en patrimonio industrial que, inexcusablemente, deben ser responsabilidad de administración o empresas, y no se deben usar estos fondos para sustituir esas responsabilidades”.