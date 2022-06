La tasa que pretendía implantar el Ayuntamiento de Langreo para cobrar a las empresas titulares de instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos por los terrenos públicos que ocupen en el concejo con sus instalaciones ha sido recurrida de nuevo. Red Eléctrica ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) después de que el Consistorio aprobase una modificación de la ordenanza original.

Contra el primer texto ya había presentado una reclamación y el Ayuntamiento cambió el texto. Ahora, Red Eléctrica, el operador de las redes de alta tensión, presenta un nuevo recurso. Otros Ayuntamientos se han enfrentado también a demandas de compañías eléctricas por esta tasa.

El cálculo realizado por el Ayuntamiento de Langreo apunta a que las arcas municipales podrán ingresar alrededor de 8.000 euros por esta tarifa cada año. El gobierno local preveía que la tasa entrase en vigor a principios de 2021 pero los recursos presentados han provocado que aún esté pendiente.

La medida no llegó a ser aplicada por el Ayuntamiento de Langreo, que hasta el momento no realizó cobros. En 2020, el Consistorio encargó a una consultora la elaboración de la ordenanza para cobrar a las empresas que tienen instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos por los terrenos públicos que ocupan en el municipio. Indicó entonces el ejecutivo municipal que se cobraría por los terrenos rústicos y que no se aplicaría al suministro de agua. En el concejo la empresa mixta Aguas de Langreo, participada en un 51% por el Ayuntamiento y un 49% por Aqualia, se encarga del abastecimiento.

El procedimiento se inició en Langreo después de que el Tribunal Supremo se pronunciase favorablemente respecto a la legalidad de las ordenanzas fiscales de aquellos municipios que en los últimos años las habían aprobado. El Consistorio se ha visto afectado por el cierre de la térmica de Lada, dejando de percibir 792.280 euros al año. Los ingresos del Consistorio rondaban los 850.000 euros y se redujeron hasta los 58.000 euros.

El abono por parte de la empresa del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) ascendía a 540.000 euros, cantidad que descendió hasta alrededor de 16.000 euros, según el gobierno local. Las arcas municipales recibían también de IAE (Impuesto de Actividades Económicas) más de 180.000 euros. A la tasa de emisiones correspondían 17.570 euros y a la de ocupación de suelo, subsuelo y vuelo, 38.555 euros. A estas cuantías hay que sumar otros ingresos por licencias urbanísticas o la tasa de recogida de basuras, entre otras.