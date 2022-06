La próxima suspensión de los servicios de Feve entre El Berrón y Laviana por las obras de mejora integral de las vías durante seis meses ha despertado malestar en la Unión Comarcal de CC OO en Nalón, que pide explicaciones al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Como apuntó el sindicato, sí se mantendrá la circulación de trenes en horario diurno (de ocho de la mañana a ocho de la tarde) en el resto del recorrido hasta Gijón, realizándose los trabajos por la noche. “No entendemos por qué se mantienen en una parte de la línea y en otra no”, aseguró la secretaria general del sindicato comarcal, Esther Barbón, quien destacó que este cierre “hará que los pocos usuarios que todavía utilizan este transporte acaben buscando otra forma de trasladarse”.

El sindicato también pone una fecha para el inicio de las obras, el 1 de julio, un plazo que ayer no confirmaban desde el Adif. Sí aseguraban desde el organismo ferroviario que ya se estaban realizando los levantamientos topográficos, pero que la obra en sí no tiene fecha fija de inicio fijada por ahora. Ese plazo, el 1 de julio, es el que el sindicato ha puesto como fecha límite para obtener una “explicación convincente” por parte de Adif. Ya que desde CC OO pretenden que la entidad “reconsidere su decisión y contemple seriamente la posibilidad de mantener los servicios diurnos, al igual que en resto de la línea entre Gijón y Laviana”. También hicieron hincapié en el sindicato sobre la posibilidad de que no se cumplan los plazos de obra, dando cuenta de que “ya hay otras obras de mejora de vías retrasadas por los precios al alza que impone el suministrador de los carriles”.

Declive

CC OO del Nalón asegura que el transporte ferroviario en el valle “está en profundo declive, y actuaciones como esta lo empujar hacia el cierre”. Aluden al “desastre de las obras del soterramiento, de las que aún no tenemos plazos de finalización; y el deficiente servicio, agravado últimamente con retrasos, cambios de horarios o cortes de líneas”. Desde el sindicato aseguran que “siempre hemos apostado por el transporte ferroviario para las comunicaciones con el resto de nuestra región, pero somos conscientes de que si se sigue despreciando a nuestro valle y a sus habitantes por parte del Adif, no va a ser posible que este tipo de transporte tenga la eficacia necesaria y con la suficiente calidad para cubrir esa necesidad en nuestra comarca”.