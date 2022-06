Felipe VI se sube al “tren” de Brañagallones en una feria en Segovia: "Le invité a probarlo en Caso"

El Rey ya conoce el “tren turístico” de Brañagallones. No es que Felipe VI acudiese hasta Caso de visita, sino que tuvo la oportunidad de probar este vehículo turístico en la feria “Imperdible05” celebrada ayer en la localidad segoviana de Otero de Herreros, una cita centrada en la difusión de proyectos que dinamicen la España rural y luchen contra la despoblación desde la innovación.

El promotor del “taxi al paraíso”, que es el nombre que tiene este “tren turístico”, Rafael Fernández Cabilla, acudió a este evento invitado por la firma EDP, ya que la compañía había participado en el proyecto turístico a través de su programa “Entama”. Lo que no se imaginaba es que el Rey montaría en su vehículo. Eso sí, no perdió tiempo para invitarle a hacer una visita sobre el terreno y subir hasta la Vega de Brañagallones, en pleno parque de Redes. “Hablamos de la parte técnica del tren y se interesó por conocer cómo había surgido la idea”, destacó Fernández Cabilla, asegurando que, por supuesto, “le invité a venir y me dijo que ya había estado una vez”.

El empresario y el monarca ya habían coincidido en una ocasión anterior, durante la entrega del premio del “Pueblo Ejemplar” a Rioseco, en el concejo de Sobrescobio. “Doña Letizia cogió a mi hija en brazos ese día y ayer se lo recordé al Rey”, explicó.

"Oportunidad"

Más allá de haber compartido unos minutos con el monarca, Fernández Cabilla quiso destacar la “oportunidad” que ha supuesto este encuentro “para la promoción no solo del ‘taxi al paraíso’, sino también del parque de Redes y Asturias; eso es lo más importante, que se den a conocer”. La feria se inauguró ayer y continuará en la jornada de hoy abierta para el público en general. Allí, el promotor turístico ofrecerá hacer un recorrido en su “taxi al paraíso” a todos aquellos que así lo deseen. “En este primer día, la feria estaba dedicada a los niños y he podido hacer como doce o quince viajes”, destacó. Además, aprovechando el viaje, “también les hablo de Asturias y del parque de Redes, señalándoles que sí, están montados en un vehículo especial, pero más especial todavía es el lugar donde opera todos los días”.

El “tren turístico” de Brañagallones, que fue el primer transporte de este tipo de la Cordillera Cantábrica, se estrenó en la primavera del año pasado. Desde su puesta en marcha, ha sido un completo “éxito”, tal y como asegura su promotor.