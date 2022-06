Arbesú: “El Círculo Aeronáutico es un ejemplo, nos hace sentir orgullosos”

El Círculo Aeronáutico “Jesús Fernández Duro” de La Felguera exportará una de sus iniciativas más destacadas, el concurso de drones en las aulas, que podría llevarse a cabo en la comunidad de Andalucía. Así lo anunció ayer el presidente de la sociedad, José Manuel Martín Ferrer, durante el acto institucional celebrado ayer en el que se realizó la tradicional colocación de la corona de laurel ante el monumento a Jesús Fernández Duro y se entregaron las distinciones, en este caso al Ayuntamiento de Langreo y a José Manuel Díaz.

Martín Ferrer, que aprovechó el acto para hacer un balance a la actividad de la sociedad, destacó que el concurso de drones en las aulas “está teniendo mucha aceptación en los colegios, no tanto con las autoridades del Principado, pero al menos hay otros que se están fijando en nuestro trabajo”. Así, anunció que se han puesto en contacto con el Círculo “para hacer un concurso parecido en Andalucía”. También destacó el presidente del Círculo la edición de dos números de la revista “Rescate” y la edición de un libro escrito por el presidente de honor de la entidad, José David Vigil-Escalera.

Dio cuenta Martín Ferrer que “no hemos podido hacer muchas actividades, no por cuestiones de dinero, sino por falta de efectivos humanos. Adolecemos de eso porque los que dirigimos ya estamos en una edad muy avanzada”. Así, entre los proyectos que no se pudieron hacer está la organización de una prueba de drones en Oviedo, en el entorno de la Fábrica de Armas, “que intentaremos retomar”. Asimismo, “seguimos buscando un recinto donde exhibir todo el material que tenemos y poder montar una exposición fija de las maquetas de aviones y satélites. No desfallecemos y seguiremos con la búsqueda”.

Personalidades

Durante el acto, al que acudieron distintas personalidades militares y civiles de Asturias y León, también se hizo entrega del premio del concurso de carteles que, por segundo año consecutivo, ganó el navarro Alfredo León, quien no pudo asistir al acto. Sí acudieron a la llamada la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, que recibió en nombre del Ayuntamiento las “Alas de gratitud” del Círculo. También estuvo José Manuel Díaz, socio de la entidad, que recibió la insignia de oro.

“Muchas veces miramos para fuera y nunca para dentro, y el Ayuntamiento lleva colaborando con nosotros desde hace 18 años. Solo podemos tener gratitud por su apoyo”, señaló Martín Ferrer. La alcaldesa, por su parte, destacó que el Círculo “es un ejemplo para sentirnos orgullosos” y dio cuenta del trabajo desempeñado por la entidad “tanto educativo como de difusión de la tecnología, somos un concejo de tradición industrial que, gracias a entidades como el Círculo, hacen que siga vivo”. La regidora también aprovechó para explicar que el monumento a Benjamín Mateo, que se retiró del parque de La Felguera por las obras de ampliación, “volverá al mismo sitio y ocupará un lugar preferente”.