Villaverde: “Queremos convertir Mieres en un referente en investigación y formación”

El campus de Mieres cumplió ayer veinte años. Un aniversario que la Universidad de Oviedo quiso celebrar por todo lo alto con un importante anuncio por parte del rector, Ignacio Villaverde. La entidad académica pretende convertir las instalaciones universitarias de Barredo “en un referente internacional en investigación y formación”. Villaverde hizo estas declaraciones durante el acto oficial de conmemoración de los veinte años, que contó con la presencia, entre otros, del presidente del Principado, Adrián Barbón, y del alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez. También acudió el equipo directivo de la Escuela Politécnica de Mieres, encabezado por Ángel Martín; así como representantes de los centros de investigación del campus como son el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot), el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB) o el Centro de Cooperación y Desarrollo (Cecodet) de la Universidad de Oviedo. Tampoco faltaron los exdirectores del campus Asun Cámara, Antonio Bernardo y Celestino González. Ni los exrectores Santiago García Granda o Juan Vázquez, este último estuvo al frente de la Universidad cuando se inauguró el campus. Otros invitados destacados fueron los representantes sindicales como José Luis Alperi, secretario general del SOMA; Damián Manzano, secretario general de CC OO de Industria; y el presidente de Hunosa, Gregorio Rabanal.

Durante su comparecencia, el Rector aseguró que el objetivo principal es “convertir el campus de Mieres en un referente nacional e internacional” y dio cuenta de que estas instalaciones “se han especializado en la formación ligada a los recursos naturales y medioambientales, su ordenación y articulación territorial, los materiales y sus nuevos usos y rendimientos, y el diseño y construcción de grandes infraestructuras civiles”. Por ello, el campus “tiene que contar cuanto antes con una estrategia bien articulada que visibilice tanto su realidad académica y científica como su potencial como ‘hub’ (red) transformador del entorno. Un polo tecnológico centrado en los recursos naturales y las materias primas donde tendrá presencia el sector privado, el Principado y la Universidad y se afianzará en otoño”, argumentó.

El presidente del Principado reivindicó el campus de Mieres “como el campus de las Cuencas” que simboliza “esta transformación de la que hablamos constantemente, ese camino hacia la Europa verde, digital y resiliente”. Y destacó que la Politécnica “es un buen germen para el desarrollo de la minería verde y para la minería de datos, ambas generadoras de riqueza y empleo”.

Adrián Barbón también quiso resaltar las «muestras de la ciencia de vanguardia» que se realizan en Mieres, destacando el IMIB que «liderará la coordinación científica del Observatorio de la Biodiversidad contra el Cambio Climático en colaboración con otras cinco comunidades». Esta iniciativa, apuntó el presidente del Principado, «movilizará dos millones de euros e impulsará proyectos destinados a evaluar y mitigar el impacto de la actividad humana en el entorno rural». También hizo hincapié Barbón en el plan estratégico del campus de Mieres, que incluye la fusión de las escuelas de Minas, y que es «una decidida apuesta por este campus. Mi Gobierno trabajará de la mano de la Universidad de Oviedo para hacerla realidad y lo hará pensando con generosidad en lo mejor para Asturias, por encima de las legítimas aspiraciones locales».

Por último, aludió el presidente a unas palabras del Rey de España, Felipe VI, cuando todavía era Príncipe, en el acto de inauguración del campus de Mieres hace veinte años. El entonces Príncipe señalaba que «la Universidad no solo se dedica a la transmisión de conocimientos, sino que genera nuevas ideas, promueve el espíritu científico y tiene un papel fundamental en socializar los avances tecnológicos que tiran del carro del progreso». Palabras que, para Barbón, «siguen teniendo hoy la misma vigencia y actualidad, y la Universidad tiene el reto de seguir tirando de ese carro del progreso de las Cuencas y de toda Asturias».

"Si la escuela de Minas viene a Mieres no se va a estropear", afirma el alcalde

El alcalde de Mieres comenzó su intervención aludiendo a la plataforma Pro-campus «que no podían ser los grandes olvidados, fueron ellos lo que vieron la oportunidad del campus de Mieres». También hubo un recuerdo del regidor al fallecido Misael Fernández Porrón, que era alcalde cuando se inauguró el campus. De esos días, Vázquez rescató algunas frases, como que «iba a ser un referente científico excepcional» o que «había que mirar a la energía intelectual». Frases que «siguen teniendo vigencia». Destacó el alcalde que la escuela de Minas de Mieres «es la más antigua de Asturias y la segunda de España, más de 170 años, y queremos ser el motor que estimule la investigación y la innovación». Eso sí, señaló el regidor que «también hay que aprender de los errores, Mieres no se puede ser la cenicienta de la Universidad, hay que cumplir los compromisos». No pudo obviar Vázquez la polémica surgida con la fusión de las escuelas de Minas que supondrá la supresión de estos estudios en Oviedo, sobre todo por las críticas que aseguraban que los estudios de Minas morirían si se concentraban en Mieres. Para analizarlo, el regidor hizo el símil con el mito de que la sidra, cuando sale de Asturias, se echa a perder. «Todo el mundo sabe que eso no es verdad. Y si la Escuela de Minas viene a Mieres, con una distancia de 17 kilómetros, no se va a estropear», subrayaba.

El director de la Escuela Politécnica de Mieres, Ángel Martín, tomó la palabra para anunciar que «soñamos con la creación de un gran centro de innovación tecnológica en el campus relacionado con los cuatro grados y dos másteres universitarios que se imparten aquí, desde la óptica del análisis experimental». Mientras se consigue ese objetivo, Martín anunció que la Politécnica de Mieres «es el primer centro universitario de Asturias que se adhiere en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, comprometiéndose con los objetivos de desarrollo sostenible promoviendo acciones de investigación y transferencia tecnológica».