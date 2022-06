Guía para “ciudades menguantes” mineras: empleos tecnológicos para revertir el declive

Mieres, y otras poblaciones de las Cuencas, forman parte de las ciudades “menguantes”, un concepto utilizado ayer por el geógrafo Sergio Tomé para localidades que se encuentran en pleno proceso de transición tras haber sido un epicentro industrial. Ciudades que, como apuntó “parecen estar abocadas a convertirse en destinos turísticos, un futuro un poco desilusionante porque lo suyo sería que continuase la actividad industrial aunque fuese de otro tipo, tal y como ha ocurrido en muchas regiones mineras de Europa”.

Tomé, que participó ayer en las jornadas de la red de Ciudades Resilientes Eficientes y Sostenibles (Cires) organizada en el campus de Mieres, abrió un hilo de esperanza basándose en lo que está ocurriendo en Estados Unidos, donde las empresas tecnológicas se están asentando en antiguas fábricas, utilizando el patrimonio industrial para un fin muy similar al que tenían.

Sin embargo, el ejemplo americano no parece tener tanto reflejo en Europa. El geógrafo señaló que “en ningún sitio se ha cerrado la transición verde, ni siquiera en Alemania” y las ciudades de mayor tamaño, como Cardiff, en Reino Unido, “son las que salen mejor paradas, convirtiéndose en ciudades terciarias”. Eso sí, destacó que “los mayores avances son la puesta en valor de los recursos patrimoniales de la industria minera”, pero no para acoger empresas tecnológicas como ocurre en Estados Unidos, sino para “convertirlos en espacios de carácter multifuncional”. ¿Y qué pasa con las energías verdes? “Pues todavía hay muchas incógnitas, serán bienvenidas mientras no produzcan energía para que se enriquezcan otras regiones, habrá que ver los resultados a largo plazo”.

En el caso de España, Tomé aludió a ciudades como Ferrol, Avilés, Torrelavega, Langreo, Ponferrada, Talavera, Puertollano, Linares y Mieres. Todas ellas “forman parte de un grupo de ciudades declinantes o menguantes”. Esta decadencia, explica, “viene por el efecto cruzado de todas las reconversiones posibles, la del campo, de las minas o de las centrales térmicas”. Ciudades “que tienen las tasas de actividad más bajas de España y la población más envejecida, siempre hubo localidades estancadas, pero esto es una hecatombe”.

Diferenció el geógrafo a la ciudad de Mieres “porque está en una situación diferente, con mejores expectativas pues procede de los factores geográficos como la articulación regional”. Así, explicó que Mieres “es orbital de Oviedo, algo que Ponferrada no tiene, y mucho peor pronóstico tienen Puertollano o León, porque alrededor de ellas no hay ninguna ciudad cercana”.

También hizo hincapié Tomé en la transición que se ha llevado a cabo en estas ciudades, con proyectos de industrialización “que estaban por debajo de lo que se necesitaba, o la llegada de empresas coyunturales o buscadoras de subvenciones que acabaron desapareciendo”. Mejor suerte en este sentido ha sido el desarrollo del sector terciario, “con la construcción de almacenes para empresas como Inditex”.

Otro aspecto impulsor son los campus universitarios de Mieres y Ponferrada, aunque el geógrafo considera que “no han dado los resultados esperados por la duplicación de las titulaciones en estos centros”.

Primera transición

De esta primera transición, que Tomé calificó como “suave”, llega otra “dura” a partir del año 2008. Aquí aludió al proceso de las energías verdes, “pero se está poniendo en manos de las empresas privadas” y hay compañías, esgrimió, “que no sólo son generadores de energía, también son especuladores, así que debe aceptarse siempre que estas regiones reciban una parte de la riqueza o que sirva para el desarrollo de otro tipo de actividades”.

Por último, destacó el experto el papel de los ayuntamientos “a los que hay que dar recursos y competencias para resolver estos problemas”. Explicó Tomé que los consistorios lo tenían más fácil cuando terminó la dictadura en España “porque con muy poco dinero hacían cosas con enorme visibilidad y conseguir eso ahora es mucho más difícil”. Sin embargo, volvió a poner como ejemplo a Mieres, que “con pequeños cambios, lo están haciendo muy bien, aunque considero que hay que ir más allá y conseguir que las ciudades se organicen en red”.