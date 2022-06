Mieres acoge mañana la segunda exhibición de artes marciales a favor de la asociación de fibrosis quística. El club Taemi, de Mieres, de la mano de Miguel Ángel Fernández, ha organizado por segunda vez la demostración, que tendrá lugar en el pabellón universitario de Mieres a las 16.30 horas.

Por el momento se han vendido cerca de 600 entradas pero el objetivo es superar las 800, algo en lo que en los últimos meses han colaborado personalidades del deporte y el entretenimiento con vídeos para ayudar a su difusión. Ahí han estado Joaquín Pajarón, Carolina Marín, Iván Cortina, el Sporting Femenino, Alberto Rodríguez, Juanma Castaño, Toña Is o Blanca Romero entre muchos otros.

Todo lo recaudado por la venta de entradas será destinado a la investigación de la fibrosis quística, una enfermedad catalogada como rara, por su baja incidencia, que, a día de hoy, no tiene cura. Gracias al avance de la ciencia y la investigación, se han conseguido descubrir medicamentos que frenan el avance de la enfermedad. En palabras de la presidenta de la Asociación, María del Mar Is, “es fundamental para el colectivo de enfermedades raras, en concreto para la nuestra, fibrosis quística, dotar de fondos a la investigación. Hace años la esperanza de vida de una persona con esta enfermedad rondaba los 25 años y hoy en día, gracias a las nuevas medicaciones, podrán hacer una vida totalmente normalizada sin tener en cuenta ese límite de edad que venían teniendo”.

Además, recalca que “los nuevos medicamentos no abarcan a todo el espectro de la fibrosis sino que queda un 25 por ciento de pacientes que no pueden optar a ellos, por ello es primordial seguir investigando para encontrar una nueva terapia que los abarque a todos los enfermos, subraya María del Mar Is.