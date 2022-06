La Plataforma por el Soterramiento critica que no se hayan reanudado las obras

La Plataforma por el Soterramiento de las Vías de Feve en Langreo critica que un mes y medio después de la visita de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, a la zona donde se ha construido el tramo soterrado no se hayan reiniciado las obras aún. “No pueden engañar a la ciudadanía con las adjudicaciones ya realizadas porque las obras no se han reanudado ¿Por qué? Porque ustedes no creen en el soterramiento de Langreo ni en el PERI (Plan Especial de Reforma Interior) del barrio de El Puente”, indicó el colectivo.

“Seguiremos en la calle movilizándonos hasta que las dos obras sean una realidad, pese a quien le pese, e invitamos al PSOE a que se una a las movilizaciones y reivindicaciones”, asegura la plataforma. Resalta demás que el documento del plan del reforma del barrio de El Puente se encuentra en dependencias municipales tras remitirlo el Principado y reclama a la Alcaldesa, Carmen Arbesú, que lo tramite. El colectivo reclama también al gobierno local que convoque la asamblea con los vecinos a la que se comprometió, dijo. También denunció el “abandono del principal barrio afectado por las obras del soterramiento”. La Plataforma por el Soterramiento de las Vías de Feve en Langreo señaló que espera “una declaración de la regidora de Langreo al corte de la línea Gijón-Laviana, que producirá muchos inconvenientes a los vecinos de Langreo”. Considera que “nuevamente la regidora antepone los intereses de partido a los intereses del pueblo”, apuntó. La circulación ferroviaria quedará cortada de forma total desde El Berrón a Pola de Laviana durante seis meses para abordar las obras de renovación integral de la vía en la línea de Feve.