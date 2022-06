Unidas por Llangréu y el PP demandan reservar fondos de nuevo para las piscinas de Pénjamo

Unidas por Llangréu y el Partido Popular (PP) defienden que el Ayuntamiento vuelva a consignar los 2 millones de euros destinados a la recuperación de las piscinas de Pénjamo incluidos en el primer listado de inversiones financiadas con los ahorros municipales pero que no se gastaron. Esa petición fue trasladada por el colectivo sociocultural “El Güesperón” tras conocer que habría un nuevo paquete de actuaciones a cargo del remanente municipal.

Estas inversiones fueron pactadas por el equipo de gobierno socialista y Ciudadanos el pasado jueves pero aún no lo han dado a conocer. Asciende a 7.935.000 euros. Ambas formaciones suman los votos suficientes para que sea aprobado en el Pleno municipal.

Antes se celebrará una comisión de Hacienda aunque aún no ha sido convocada. Será entonces cuando las dos formaciones darán a conocer el listado de inversiones a las otras dos formaciones. Las piscinas de Pénjamo, de propiedad del Principado, fueron cerradas en octubre de 2010 y presentan un avanzado estado de deterioro. El portavoz municipal de Unidas por Llangréu, Jesús Sánchez, afirmó que “no sabemos cuáles son las inversiones incluidas pero si esta no está la plantearemos”. “Dependiendo de las actuaciones recogidas lo apoyaremos o presentaremos enmiendas”, dijo.

La portavoz municipal del PP, María Antonia García, considera “irrenunciable” consignar 2 millones de euros para dirigirse al Principado y reclamar que se recuperen las piscinas de Pénjamo y que destinen la inversión necesaria. Indicó que su formación, cuando conozca el contenido del acuerdo, lo estudiará para decidir si plantean alternativas. García remarcó que “hasta ahora no se nos ha dado a conocer la liquidación de 2021. No ha pasado por comisión ni Pleno”.

La Corporación municipal acordó destinar el pasado año 8,5 millones de euros del remanente a inversiones. En esta cifra se incluían los dos millones para las piscinas de Pénjamo, que no han sido gastados. El Principado no incluyó ninguna partida en los presupuestos regionales de este año y no existe, por ahora, ningún proyecto para las instalaciones deportivas.

La propuesta trasladada el pasado año por parte del ejecutivo municipal para dedicar 6,5 millones de euros de los ahorros municipales a diferentes actuaciones fue complementada con otra para consignar 2 millones para la recuperación de las piscinas de Pénjamo. Esta había salido adelante previamente con los votos de Unidas por Llangréu, PP y Ciudadanos.

Meses atrás “El Güesperón” presentó en el Ayuntamiento y en el Principado 5.000 firmas para reclamar que se abordase ya la recuperación de las piscinas de Pénjamo. En noviembre del pasado año la consejera de Cultura, Berta Piñán, aseguró en la Junta General, en respuesta a una pregunta de Podemos, que “la decisión que se adopte” respecto a la obra para reformar y reabrir las piscinas de La Felguera “depende de la disposición económica y de una voluntad política que responda a las peticiones, sensibilidades y necesidades”.