El patrón llama a la algarada

Las fiestas de San Xuan afrontan su arrebato, con un programa de actos cada vez más intenso. A la espera de que la foguera arda la noche de mañana, jueves, las actividades se suceden. Para hoy está prevista una cita con el parque hinchable y acuático “más grande de España”. Será, si el tiempo lo permite, en los alrededores de la plaza de abastos.

Las patronales de Mieres se estructuran alrededor de espacios muy reconocibles. El parque Jovellanos y el pozo Barredo albergan el grueso de la actividad musical. Los feriantes, como ya sucedió el año pasado, se han instalado en las inmediaciones del Batán. Por su parte, la feria de artesanía se ha ubicado por primera vez en el entorno el recientemente inaugurado parque de la Mayacina.

La feria de artesanía solía ubicarse en los alrededores de los colegios Aniceto Sela y Liceo Mierense. La nueva ubicación no acaba de convencer a los artesanos que, con todo, no la rechazan abiertamente: “En la anterior localización había mucho más tránsito, ya que se trata de un eje comercial con mucha actividad”, señalan Jairo y Luis Cando. Estos dos jóvenes ecuatorianos llevan años acudiendo a las patronales de Mieres: “Esperamos que ahora que los niños ya no tienen clase el nuevo parque se anime un poco y tengamos algo más de gente”.

Para hoy está prevista la inauguración de la exposición “El arte por el arte”. Se trata de esculturas del artista local Félix Magdalena. Podrá visitarse en Mieres Centru Cultural (MCC). Por la tarde se celebrará en el parque Jovellanos el XVII Encuentro col mito de la canción asturiana Juan Menéndez Muñiz, Juanín de Mieres. José Manuel García presentará un acto en el que intervendrá el Coro Minero de Turón. Cantarán Isaac Sierra Longo, Carlos Velasco Montes, Maribel González Morán, Javier Toral Fernández, Marina López Toraño, Rubén Álvarez González y José Manuel García.

Para mañana San Xuan se cita con su día grande. Arderá la foguera en la plaza del Ayuntamiento y en el parque Jovellanos actuará «M-Clan», entre otras citas festivas.