El “milagro” de San Pedro: la asociación del barrio mierense triplica los socios y rebasa el millar

La última actualización del padrón municipal refleja que Mieres acaba de bajar un nuevo escalón a nivel poblacional. El censo local ya está por debajo de los 37.000 habitantes. La tendencia parece irrefrenable. El concejo ha perdido casi 2.000 vecinos en el último lustro. Y en medio de este declive demográfico, el mayor barrio de Mieres goza de una insospechada energía vecinal. La asociación local ha pasado en los últimos cinco años de contar con 361 socios a contabilizar 1.090. Es el pequeño “milagro” de San Pedro.

El barrio de San Pedro tiene su corazón en la barriada situada entre El Batán y Oñón, aunque en realidad ocupa prácticamente todo el tercio norte de la ciudad. En 2017 la antiguamente muy activa junta vecinal agonizaba con apenas 360 socios. Hoy son casi 1.100 de la mano de la junta directiva que preside Ángel Brigas. La explicación de la revitalización de un barrio, como todos, muy envejecido, puede encontrarse en parte en una simple libreta de anillas muy bien cuidada. Al menos, así lo entiende el propio Brigas: “La clave es atender a los vecinos. Aquí lo apuntamos todos y trasladamos las peticiones y quejas al Ayuntamiento, para luego hacer un seguimiento de la gestión y darle respuesta, para bien o para mal, a la familia o comunidad afectadas”. En menos de dos años la carpeta archiva 53 escritos.

Que el barrio de San Pedro muestre un inusual vigor vecinal no significa que este espacio urbano no tenga problemas. Llevan lustros demandando pantallas antirruido para reducir el impacto sonoro de la autovía: “Es una reivindicación histórica, pero el Ministerio no atiende y el Ayuntamiento no presiona con suficiente fuerza”, lamenta Brigas. La espera por el nuevo cuartel de la Guardia Civil también está siendo larga. La construcción del equipamiento, pospuesta desde 2011, está pendiente de retomarse en breve con 4,2 millones de euros tras tener que paralizarse los trabajos hace ya más de un año: “Resulta que al excavar encontraron agua. Si le hubieran preguntado a cualquier vecino les hubiera explicado el primer día que por debajo de la parcela pasa el viejo cauce del río”, apunta Brigas con una sonrisa de resignación.

Otro problema surge de la apuesta municipal por articular un circuito pendular entre las dos rotondas que delimitan la principal arteria de acceso a la ciudad (Avenida de Méjico). La medida no da repuesta al “notable” aumento del tráfico que ha provocado la reciente apertura del aparcamiento de Oñón. La Avenida de Méjico es la entrada natural a Mieres desde la autovía Oviedo-Campomanes (A-66).

Tráfico

Canaliza el tráfico hacia el centro de la ciudad y hacia el barrio de San Pedro. La reciente apertura del aparcamiento público de Oñón, con capacidad para 300 vehículos, ha provocado que muchos conductores opten por recorrer toda la calle, de casi un kilómetro de longitud, para hacer uso de este equipamiento. De lo que se quejan los vecinos es de que otros muchos conductores, residentes en la zona, son obligados a cubrir el trayecto pese a que contaban con opciones para acortarlo, ya que no se permiten giros a la izquierda a través del carril en dirección contraria. “Hay momentos que esto parece el centro de Madrid, con tanto coche dando vueltas”.

La Junta vecinal de San Pedro, con todo, percibe que el Ayuntamiento es sensible a muchos problemas. Mientras, la asociación desarrolla una intensa actividad. Esta semana han recogido 650 kilos de comida para donarla al comedor solidario de Amicos. El día 29 de este mes entregarán el bollu a los socios. Además, organizan dos viajes anuales de una semana a diferentes puntos de España: “La gente, si les dan un empujón, siempre responde”, afirma Brigas.