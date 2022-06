Arkuos, el “país de las maravillas” está en Langreo

Edu Baizán tiene once años y siempre supo que quería ser periodista. Hace unos días un amigo le comentó a su abuela que habían abierto un sitio nuevo en La Felguera, un espacio llamado Arkuos. “Me acerqué pero me dio vergüenza entrar y me fui a casa”, relata. Era viernes por la tarde y al llegar a casa se arrepintió. Como buen periodista tendría que investigar qué era aquello, así que al día siguiente volvió. Lo cuenta sentado ante un ordenador y un micrófono de un estudio de radio. Junto a él está Sonia Avellaneda, una de las mejores periodistas radiofónicas que ha dado esta tierra. “Le dije que quería hacer un podcast y subirlo a Spoty”, explica el niño. Y en ello están. Edu, feliz ante el micrófono, y Sonia, “muerta de envidia retrospectiva: si nosotros a sus años hubiésemos tenido esto…”.

